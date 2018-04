Leicht bekleidete Frau offenbar attackiert

Falkensee (MOZ) In Falkensee ermittelt die Polizei wegen einer gefährlichen Körperverletzung, nachdem eine junge Frau in den Nachstunden des Montags in einer Tankstelle offenbar um Hilfe gebeten hatte. Sie war nur sehr leicht bekleidet, wies Verletzungen auf und gab an, im Rahmen einer Feier von zwei Bekannten geschlagen worden zu sein.

Die mutmaßlichen Täter, die ebenfalls stark alkoholisiert gewesen waren, befanden sich gleichfalls an der Tankstelle. Die junge Frau musste durch Rettungskräfte vor Ort versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.