Mehr als drei Jahre Gefängnis für Brandstifter

Marco Winkler

Kremmen/Neuruppin (MOZ) Eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und fünf Monaten. So lautet das Urteil für den Brandstifter aus Germendorf, der zwischen 2015 und 2017 mit mehreren Bränden im Ort für jede Menge Aufruhr sorgte. Der 27-Jährige war selbst Mitglied der Feuerwehr.

Das Urteil, das am Landgericht Neuruppin am Dienstag – dem zweiten von drei angesetzten Prozesstagen – gefällt wurde, dürfte wohl für den letzten Rest Entspannung in Germendorf sorgen. Der Brandstifter, der am 1. Oktober 2017 gefasst wurde, hinterließ nicht nur jede Menge verbrannter Erde in Germendorf, sondern auch für die Einwohner die nervenzehrende Ungewissheit, wann wieder das Feuer ausbricht. Die Angst um einen Serienbrandstifter verbreitete sich wie ein Lauffeuer.

Zur jetzt im Landgericht getroffenen Freiheitsstrafe kam es laut Gerichtssprecherin Iris le Claire wegen einer Verständigung zwischen dem Angeklagten Stephan H. und dem Gericht. Teil dieser Verständigung war, dass sich der Angeklagte geständig zeigt. Dem kam er auch in allen Fällen nach.

Dem verurteilten Verfahrenstechniker, der bis zu einer Suspendierung selbst Mitglied der Germendorfer Feuerwehr war, wurde unter anderem vollendete Brandstiftung in einem Fall und schwere Brandstiftung in zwei Fällen vorgeworfen. Hinzu kommt versuchte gefährliche Körperverletzung. Stephan H. soll zwischen April 2015 und Oktober 2017 insgesamt fünf Brände in Germendorf gelegt haben. Teilweise blieb es bei dem Versuch.

Die Laufbahn als Feuerteufel begann am 26. April 2015, als Stephan H. zwei Mülltonnen am Fußballvereinshaus in Brand setzte. Das Feuer griff auf einen Skoda über, der komplett ausbrannte. Ein weiteres Feuer legte der Germendorfer im Dezember 2016 in einem Wohnhaus. Er zündete im Hausflur eine Kunststoffjacke an. Zu dem Zeitpunkt befand sich eine Frau mit ihrem Sohn in dem Haus. Die Jacke verschmorte jedoch nur und sorgte für eine starke Rauchentwicklung. „Die Tat ist besonders schwerwiegend“, so Iris le Claire, „da das Haus bewohnt war.“

Im Oktober 2017 folgte der nächste Brand in einem unbewohnten Bungalow. Hier wurde auch die DNA-Spur des Täters aufgenommen – an einem Feuerzeug. Am selben Tag entzündete Stephan H. eine Papiertonne, die direkt vor einer Scheune stand. „Die Scheune grenzt an ein Wohnhaus“, verdeutlicht die Gerichtssprecherin mögliche Konsequenzen, wäre die Papiertonne nicht schnell gelöscht worden. Sie spricht in den beiden Fällen, in denen fast ein Wohnhaus abgefackelt wäre, von „glücklichen Umständen“.

Etwas mildernd auf das Urteil habe sich jedoch die Tatsache ausgewirkt, dass Stephan H. komplett geständig war und an der Aufklärung der Fälle mitwirkte. Zudem habe er zwei Geschädigten Bargeldzahlungen als Schadenswiedergutmachung angeboten. Die Familie, deren Haus im Dezember 2016 nur knapp den Flammen entkommen ist, will der Angeklagte 1 000 Euro zukommen lassen. „Die Entscheidung sprach zugunsten des Angeklagten“, so Iris le Claire. Eine solche Zahlung bot er auch der Besitzerin des ausgebrannten Pkw an. „Hier ist jedoch nicht klar, ob nicht schon die Versicherung für den Schaden aufgekommen ist“, so die Gerichtssprecherin.

Das wirkliche Motiv bleibt nach wie vor im Unklaren. Der Angeklagte gab schon im Vorfeld Frust und persönliche Probleme als Begründung seiner Taten an. Im Landgericht wiederholte er das. Der Frust gründete in Liebeskummer. Wegen eines Korbs der Liebsten oder Zurückweisung seitens der Feuerwehrkameraden, die ihn suspendierten, also selbst Brände legen und damit in zwei Fällen sogar das Leben anderer riskieren? Iris le Claire greift auf ihren Erfahrungsschatz als Richterin zurück: „Häufig wird bei solchen Fällen nicht deutlich, warum die Taten ausgeführt wurden.“