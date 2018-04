Weltweit modernster Computertomograph am Klinikum Frankfurt

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Innovationsschub am Klinikum: Im Institut für Radiologie und Interventionelle Neuroradiologie ging am Mittwoch einer der weltweit modernsten Computertomographen offiziell in Betrieb. Der High End CT Aquilion Genesis von Canon „ist nach derzeitigem Stand der Technik das beste Gerät auf dem Markt“, erklärte Ellen Mühle, Leiterin der Abteilung Medizintechnik. Er erlaube dank seiner Hochleistungsprozesse eine viel präzisere Bildgebung, und das innerhalb kürzester Zeit. In einer Rotation scannt die Technik 16 Zentimeter des Körpers in 640 Schichten. „Damit sind Aufnahmen des Herzens zwischen zwei Herzschlägen innerhalb des Bruchteils einer Sekunde möglich“, illustrierte Thomas Deegel, Canon-Vertriebsleiter für die Region. „Für uns bringt das neue System eine hervorragende Bildqualität bei geringer, genau auf den Patienten angepasster Kontrastmittelmenge sowie einer bis zu 40 Prozent niedrigeren Strahlendosis“, erläuterte Dr. Andreas Schilling, Chefarzt des Instituts. Darüber hinaus biete der CT mehr Sicherheit bei der Klassifizierung von Tumoren und reduziere den Bedarf an zusätzlichen Bildgebungsuntersuchungen. Dank eines 78 Zentimeter großen Zugangs gestalten sich die Untersuchungen zudem für Patienten deutlich angenehmer als bisher. Ein Gefühl von Platzangst dürfte sich jedenfalls nicht mehr so schnell einstellen.

Der alte CT war 12 Jahre lang im Dauereinsatz und wurde nunmehr verkauft. Deutschlandweit ist das Klinikum Frankfurt erst das vierte Krankenhaus mit der neuen Technologie, in Berlin und Brandenburg das erste überhaupt. An der Charité wird das Gerät nach Angaben von Thomas Deegel demnächst ebenfalls zum Einsatz kommen. Das Rhön-Klinikum hat laut Geschäftsführer Mirko Papenfuß mehr als 1 Million Euro in die Neuanschaffung investiert. „Wir wollen Klinikern und Patienten die besten diagnostischen Möglichkeiten zur Verfügung stellen, um damit unserem Anspruch an Spitzenmedizin in Frankfurt gerecht zu werden“, unterstreicht Papenfuß.

Begleitet wurde die Inbetriebnahme auch von der Krankenhausseelsorge. Diakon Peter Hartig weihte das Gerät mit einem Aspergill (Weihwassersprenger). Pfarrerin Anne Linden sprach den Seegen.(thg)