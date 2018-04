Einbruchsserie geht weiter

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Einbruchsserie in Eisenhüttenstadt reißt nicht ab. Nun ist auch der Filmpalast an der Werkstraße betroffen. „Die Tür im Eingangsbereich wurde aufgehebelt“, erzählt Kinoleiter Stefan Kretschmer. „Das Lager und der Thekenbereich wurden durchwühlt.“ Snacks und einige Getränke haben die Täter gestohlen. Die Kasse blieb unberührt, genau wie die Kinosäle und die Filmtechnik. „Wir sind noch einmal glimpflich davongekommen“, sagt Kretschmer. Der Sachschaden und die Bürokratie danach aber bleiben. Der Einbruch ins Kino hat sich bereits in der Nacht zum Freitag zugetragen. Irgendwann zwischen 1 Uhr und 5 Uhr müssen die Täter gekommen sein, vermutet der Kinochef. Am Mittwoch wurde das Schloss im Eingangsbereich erneuert.

Bei Wohnwelt-Möbel in der Lindenallee machten die Täter sich nicht die Mühe, die Tür aufzuhebeln, da zerschlugen sie in der Nacht zum Sonntag mal eben zwei Schaufenster. Heinrich Hajen, einer der zwei Geschäftsführer der Wohnweltmöbel Vertriebsgesellschaft, die auch Filialen in Fürstenwalde und Müllrose hat, glaubt nicht an puren Vandalismus. „Das war ein Einbruchsversuch“, vermutet er. Die Täter seien nur gestört worden, weil die Alarmanlage losging. Die hatte Hajen erst nach dem letzten Vorfall zu Weihnachten einbauen lassen. Wäre es ein Vandalismusmusakt gewesen, dann hätte man doch einen Stein oder einen Fahrradständer im Geschäft finden müssen, sagt er. All das gab es aber nicht. Die Scherben waren sogar nach außen gelegt worden. Etliche Splitter landeten natürlich auch auf den Möbeln. „Und das eine Loch war so groß, dass man hätte dadurch einsteigen können“, so Hajen. Er glaubt, dass die Täter mit einem Hammer oder ähnlichem Tatwerkzeug unterwegs waren. Noch am Wochenende wurde eine Notverglasung veranlasst.

Die beiden Taten reihen sich ein in eine Vielzahl von Einbrüchen im Stadtzentrum in den vergangenen Wochen. Der Tathergang im Kino ähnelt dem Einbruch in eine Geschäftspassage in der Lindenallee vor wenigen Tage, wo ebenfalls Türen aufgehebelt wurden. Die Polizei tappt indes weiter im Dunkeln, hat noch keine neuen Erkenntnisse.(ja)