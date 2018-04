Kassenwirksame Senkung gefordert

Havelland (MOZ) Nachdem die Kommunen im östlichen Havelland und auch der Landkreis mit erhöhten Schlüsselzuweisungen für das laufende Jahr 2018 rechnen können, fordert die Linkspartei nun die Kreisverwaltung und den Kreistag zum Handeln auf. Die Städte und Gemeinden sollten laut Meinung von Andrea Johlige, Vorsitzende der Kreistagsfraktion der Linken, vor dem Hintergrund der Kreisumlage, der Hebesatz liegt derzeit bei 44 Prozent, entlastet werden.

"Im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs erhalten der Landkreis Havelland sowie dessen Kommunen im Jahr 2018 mehr Geld vom Land. Das ist gut für die Städte und Gemeinden, die damit dringend notwendige Investitionen tätigen können", sagte sie.

"Allerdings gibt es auch einen Wermutstropfen: Über die Kreisumlage müssen die Städte und Gemeinden 44 Prozent dieser zusätzlichen Einnahmen an den Landkreis abführen. Das wollen wir verhindern. Wir möchten noch in diesem Jahr kassenwirksam eine Senkung der Belastungen der Kommunen durch die Kreisumlage erreichen", so Johlige weiter. Ihre Partei will deshalb eine Sondersitzung des Finanzausschusses beantragen, um eine Entlastung der Kommunen zu erreichen.

Zum Hintergrund: Derzeit beträgt die Kreisumlage, die Abgaben der Städte und Gemeinden an den Landkreis, im Havelland 44 Prozent. Über die Erhöhung der Schlüsselzuweisungen erhalten die havlländischen Kommunen knapp 5,5 Millionen Euro mehr für 2018, als bisher geplant. Allerdings müssten sie über die Kreisumlage davon fast 2,5 Millionen Euro an den Landkreis abführen.

Die Kreistagsfraktion der Linken setzt sich schon länger für eine Senkung der Kreisumlage ein, um die Kommunen des Havellands zu entlasten und ihnen größere Handlungsspielräume zu eröffnen.