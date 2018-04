Vorerst keine Verkleinerung des Stadtparlaments

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Von 46 auf 40 Mitglieder wollte der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung (SVV) Wolfgang Neumann (Linke) das Stadtparlament verkleinern. Doch der Plan ist nach Protesten kleinerer Parteien vorerst vom Tisch. Zur Debatte steht jedoch eine Reduzierung der Wahlkreise.

2017 hatte Wolfgang Neumann die Entschädigungssatzungen für Mandatsträger überarbeiten lassen. Stadtverordnete, Ortsbeiräte und Aufsichtsratsmitglieder bekommen seitdem etwas mehr Geld. Zugleich wurde auf seine Initiative hin auch die Geschäftsordnung der SVV angepasst, um deren Arbeit effektiver zu gestalten. Ein weiteres Reformvorhaben hat Neumann nun jedoch zu den Akten gelegt. Zumindest vorerst. „Ich bin weiter der Meinung, dass wir als Stadtverordnete Konsolidierungswillen zeigen und die SVV von 46 auf 40 Mitglieder verkleinern sollten“, erklärt der Linken-Politiker. Nach seinen Berechnungen wären damit Sitzungsgelder in Höhe von rund 21 000 Euro jährlich eingespart worden – mehr als 100 000 Euro in fünf Jahren. Eine Dezimierung hätte seiner Ansicht auch konzentrierte, schnellere Entscheidungsfindungen ermöglicht und die Stadtvertretung handlungsfähiger gemacht.

Diskutiert worden war über den Vorschlag Neumanns im Vorsitzendenbeirat des Stadtparlamentes. Die größeren Fraktionen zeigten sich dem Vernehmen nach durchaus offen. Bei kleineren Parteien, Bündnissen und Bürgerinitiativen stieß die Idee jedoch auf wenig Gegenliebe. Sieben Vertreter positionierten sich Mitte März in einem Schreiben gegen die Pläne, darunter Jörg Gleisenstein von Bündnis 90/Die Grünen. Hauptkritikpunkt: Kleinere Wählergruppen und Initiativen hätten bei nur noch 40 zu vergebenen Sitzen geringe Chancen gewählt zu werden, weil mehr Stimmen für einen Sitz nötig wären. Sie sahen die Vielfalt der Meinungen in Gefahr. Nach dem Aus für die Kreisgebietsreform werde die Stadtverordnetenversammlung absehbar auch keine Aufgaben an einen Kreistag abgeben müssen. Der gleich bleibende Arbeitsumfang hätte sich daher auf weniger Stadtverordnete verteilt und die individuelle Arbeitsbelastung wäre gestiegen, erklärten die Unterzeichner. Sie kritisierten zudem den viel zu kurzen Diskussionszeitraum für eine derart weitreichende Entscheidung. Die Änderung der Hauptsatzung hätte mindestens ein Jahr vor den nächsten Kommunalwahlen mit qualifizierter Mehrheit beschlossen werden müssen. Spätester Termin für eine Beschlussvorlage war demnach der 22. März. Doch dazu kam es nicht. Nach dem Schreiben legte der Stadtverordnetenvorsteher die Pläne auf Eis. „Allerdings werde ich, sollte ich noch einmal gewählt werden, die Diskussion weiter führen“, kündigte er an.

Im Zuge der Debatte um die Größe des Stadtparlamentes hatte Neumann auch eine Verringerung der Wahlkreise von fünf auf drei auf den Weg gebracht. Tatsächlich wird die Stadtverwaltung bis zum Herbst eine Vorlage mit alternativen Zuschnitten der Wahlkreise erarbeiten und zur Diskussion stellen, bestätigte Kreiswahlleiter Eyke Beckmann. Die Einteilung in Wahlkreise soll für eine ausgewogene Repräsentanz der Stadtteile in der SVV sorgen und die Listenvorschläge auf den Stimmzetteln für die Wähler einigermaßen übersichtlich halten. Allerdings wurde es in den vergangenen Jahren für die Parteien immer schwieriger, die Wahlkreise mit ausreichend geeigneten Spitzenkandidaten und weiteren Bewerbern zu besetzen. Daher werden größere Zuschnitte von vielen Stadtpolitikern durchaus positiv gesehen.

Die 46 Sitze werden ohnehin zunächst analog zum Gesamtstimmenanteil an die Parteien und Wählervereinigung vergeben und die Sitze dann wiederum verhältnismäßig auf die Wahlkreise umverteilt. Gewählt sind dann die Bewerber mit der jeweils höchsten Stimmanzahl in den Wahlkreisen.

Die Kommunalwahlen werden erneut zeitgleich mit der Wahl zum Europäischen Parlament durchgeführt. Ein möglicher, von den EU-Mitgliedstaaten jedoch noch nicht bestätigter Termin ist der 26. Mai 2019.