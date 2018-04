Aufruf zum Frühjahrsputz

Detlef Klementz

Strausberg Am kommenden Sonnabend ist es wieder so weit. Dann geht die diesjährige Frühjahrs-Reinigungsaktion rund um den Straussee und im gesamten Stadtgebiet über die Bühne. Die Verwaltung ruft wieder alle Stadtbewohner auf, möglichst zahlreich am Frühjahrsputz im unmittelbaren Wohnumfeld mitzuwirken.

Insbesondere werden die Vermieter aufgefordert, am Sonnabend Reinigungs- beziehungsweise Verschönerungseinsätze in Wohnnähe gemeinsam mit ihren Mietern zu organisieren.

Konkret angesprochen werden auch wieder die Schulen. Dabei geht es darum, im Umfeld der Einrichtungen Reinigungseinsätze durchzuführen.

Die Verwaltung ruft zudem die Garagennutzer des Garagenkomplexes „Hohensteiner Chaussee“ auf, sich an der Reinigungsaktion auf dem Gelände des Garagenhofs zu beteiligen. Dazu gebe es gesonderte Aushänge auf dem dortigen Gelände.

Wie Vera Schmolinske dazu weiter mitteilte, wird auch die Strausseepartnerschaft wieder dabei sein, deren Mitglieder zum Frühjahrsputz immer aktiv werden. Mit dabei sein werden demnach auch wieder die Wasserwacht und der Nabu. Auch die beiden Anglerverbände am See hätten ihr Mitwirken angekündigt. Ebenso wie der Verein Naturfreunde Deutschland, der sich um den Unrat am Elefantenpfuhl kümmern will.

Der Frühjahrsputz beginnt am Sonnabend um 9 Uhr. Die Entsorgung des gesammelten Mülls erfolgt dann ab 11.30 Uhr an jenen zentralen Stellen, die von den Teilnehmern angemeldet worden sind.

Einer guten Tradition folgend, findet im Anschluss an die Putzaktion ab 11.30 Uhr wieder im Kulturpark ein gemeinsamer Ausklang statt. Alle Teilnehmer sind dazu herzlich eingeladen.

Letzte Teilnehmermeldungen bitte an Vera Schmolinske von der Stadtverwaltung, Tel. 03341 381232. Bei ihr können in Raum 3.22 auch Müllsäcke in Empfang genommen werden.