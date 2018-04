Brunnenwasser auf dem Prüfstand

Jörn Tornow

Storkow/Beeskow (Jörg Kühl) Ein Häuflein Erde, eine Flasche Wasser, Glaszylinder, Messgeräte: Das sind die Zutaten, mit der die Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie die Qualität von Gartenerde und Wasser untersucht. Dafür gibt es in der Region eine kleine, aber treue Schar von Interessenten.

Ralf Zeugner stellt eine PE-Flasche auf den Tisch. Sie enthält eine Probe aus der eigenen Trinkwasserversorgung. Einen Liter der klaren Flüssigkeit, die aus einem 20 Meter tiefen Brunnen vom Grundstück des Schwenowers stammt, hat er zum Termin ins Storkower Rathaus mitgebracht. Vorsichtig entnimmt Mathias Hermsdorf von der Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie mit Hilfe einer Pipette einen winzigen Schluck und befüllt damit einen Glaszylinder. Anschließend wird eine Messelektrode in das Glas eingelassen und der pH-Wert vom Display abgelesen. „7,14“ stellt Hermsdorf fest. Der Rest der Probe wandert ins Labor: Dort werden der Nitratgehalt sowie die Werte für Nitrit, Eisen, Gesamthärte, Chlorid, Kupfer und Ammonium gemessen. Die Ergebnisse werden dem Schwenower in einigen Tagen per Post ins Haus flattern. Das letzte Mal hat Zeugner sein Wasser vor zehn Jahren messen lassen. „Bei Nitrat ist 50 Milligramm pro Liter der Grenzwert, darüber sollte das Wasser nicht mehr als Trinkwasser verwendet werden“, klärt der Mann von der Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie auf. Das weiß auch Zeugner: „In Schwenow haben alle Bewohner eine eigene Trinkwasseranlage und Fäkaliengruben“.

Die Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie ist ein eingetragener Umweltverein. Er wurde 1991 von Studenten der Universität in Bielefeld gegründet und ist inzwischen in ganz Nordrhein-Westfalen, Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg aktiv. „Ziel war und ist es, Umweltanalytik und umweltrelevante Themen der Öffentlichkeit verständlich zu machen“, ist auf der Homepage des Vereins zu lesen. In Beeskow, Storkow, Müllrose, Lieberose, Müncheberg und anderen Orten in der Region macht die Umweltgruppe seit Jahren regelmäßig mit ihren Messinstrumenten Station. Der Verein, der unentgeltlich, beziehungsweise gegen einen Unkostenbeitrag arbeitet, darf dafür meist öffentliche Orte, etwa Rathäuser, nutzen. Außer der Untersuchung von Trinkwasser bietet der Verein auch an, Brauchwasser für verschiedene Nutzungen zu überprüfen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Untersuchung von Bodenproben. Vor allem Gartenbesitzer nutzen das Angebot, um zu erfahren, wie es um die Bodenqualität bestellt ist und welche Düngemittel geeignet sind. Dafür muss sich der Interessent bücken: An mehreren Stellen des Gartens muss eine Stichprobe des Bodens entnommen werden, sodass eine Mischung von etwa 500 Gramm entsteht.

Die „Kundschaft“ der Arbeitsgruppe ist überschaubar, aber treu. Die größte Gruppe sind laut Hermsdorf Leute, die Wasserqualität ihres Trinkwasserbrunnens kontrollieren wollen. Gelegentlich kämen auch Bürger mit normalem Leitungswasser vorbei. „Diese versuchen wir abzuwimmeln, denn nichts wird so streng kontrolliert, wie Trinkwasser“, so Hermsdorf.

Für Hermsdorf ist sein Engagement Ehrensache. „Nach meinem Ruhestand habe ich mir eine sinnvolle Betätigung gesucht und gefunden“, so der Mann, der in seinem Berufsleben schon viele Tätigkeiten ausgefüllt hat: Fernmeldemonteur, Kraftfahrer, Lagerverwalter und Fußbodenleger. Die Qualifikation für die Arbeit im Umweltverein hat er sich in Lehrgängen erworben.

Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie, Kontakt: Tel. 03727 976311