Feier im Hongkong-Flieger

Sell, Jens

Strausberg (MOZ) Kürzlich hieß es, Roland Liedtke betreibe einen Onlinehandel in der Ruhlsdorfer Straße. Eine Fehlinformation. Der Geschäftsmann beliefert große Discounter in Deutschland mit Leuchten und Lampen aus China. Und in der Buckelpiste Ruhlsdorfer hat er nur sein Büro.

Dieses Wochenende verbringt Roland Liedtke in Hongkong auf der Leuchten- und Lampenmesse Lightning Fair. Seinen 63. am Sonnabend wird er vermutlich gerade im Flugzeug erleben. Für ihn keine große Sache, ist er doch schon mehr als 40-mal in die frühere Kronkolonie gejettet. Auch wenn er dort eine Handels-agentin beschäftigt, muss er oft selbst nach China. Denn Liedtke betreibt seit gut 13 Jahren eine Import- und Großhandelsfirma für Haushalts- und Elektroartikel, die dort produziert werden.

Kürzlich wurde er in einem Bericht zum Zoff in der Ruhlsdorfer Straße als Inhaber eines Onlinehandels zitiert, der geschäftliche Einbußen befürchte, wenn die unbefestigte Straße nur auf drei Meter Fahrbahnbreite ausgebaut würde. „Ich verkaufe nichts an Endverbraucher, weder online noch direkt“, stellt Liedtke deshalb klar. Er bekomme auch keine Lieferung zum Firmensitz.

Die Büros der Firma Spot One GmbH befinden sich in der Ruhlsdorfer, ein Lager in der Kastanienallee. Zu seinem Büro kämen nur in relativ großen Abständen Einkäufer der Discounter. Und die Geschäftsschädigung durch die Straße habe er in diesem Zusammenhang längst erlitten. Da kommt es nämlich vor, dass sich einer weigert, die Buckelpiste anzusteuern. „Da ist mir ein Großkunde weggebrochen, das hat zu einem drastischen Umsatzverlust geführt“, berichtet Liedtke. Die Stadt habe ihm damals von der zweijährlich vorab gezahlten Gewerbesteuer 25 000 Euro zurückzahlen müssen, macht er die Dimensionen deutlich.

Selbstständig gemacht hat sich Roland Liedtke am 20. März 1990 mit einer Handelsagentur. Er besorgte den Vertrieb für mehrere ausländische Unternehmen in Ostdeutschland, war dann Deutschland-Verkaufsleiter für ein holländisches, später für ein schwedisches Unternehmen. Bis er mit einem Partner 2004 beschloss, künftig auf eigene Rechnung zu handeln und in Bad Neustadt an der Saale die Spot One GmbH gründete, die heute in Strausberg sitzt.

Wer beispielsweise beim „schwarzen“ Netto eine batteriebetriebene LED-Leuchte mit Bewegungssensor für seinen begehbaren Kleiderschrank oder ein „Solartier“ für seinen Garten kauft, findet als Firmen-adresse die Ruhlsdorfer Straße darauf. In Strausberg sind die Waren freilich vorher nie gewesen. Denn die Schiffscontainer kommen im Hamburger Hafen an, wo sich Liedtkes Spediteur um Zollformalitäten und Entladung kümmert. „In China kaufe ich, weil kein deutsches Unternehmen, das Steuern und Sozialabgaben zahlen muss, solche Preise anbieten kann. Die Produktionskosten sind in Deutschland einfach zu hoch“, begründet der Geschäftsmann.

Dass deutsche Produkte höheren Qualitätsmaßstäben genügen, stellt er gar nicht Abrede. Doch entsprechen die chinesischen auch deutschen Sicherheitsanforderungen. Muster und Lieferungen – die aber stichprobenartig – werden sowohl in Deutschland als auch in China von zugelassenen Organisationen geprüft. Bei LED-Lampen ist das Eurofin, aber auch der TÜV sei zu einem bedeutend größeren Teil in China im Einsatz als in Deutschland, sagt Liedtke. Und er kümmert sich auch um die Produktionsbedingungen: „Ich gehe in die Fabriken und sehe mir an, wie die Leute dort arbeiten. Einmal glaubte ich einen Fall von Kinderarbeit entdeckt zu haben, monierte, dass ein kaum Vierzehnjähriger Lampen montierte. Der aber zeigte mir auf seinem Smartphone seinen dreijährigen Sohn. Gott, war mir das peinlich“, erzählt Liedtke. Ohnehin würden die Fabriken in China zertifiziert.

Seine chinesische Agentin sitzt in Ningbo, vier Autostunden von Shanghai, ebenfalls in einer Sonderwirtschaftszone. Manches Jahr war er 13-mal in China. Sohn Gordon, der für das Design der Verpackungen verantwortlich ist, fliegt noch im Frühjahr zu einer Messe.

Mit seinem Bruder Björn soll er dereinst die Firma übernehmen. Dann, 2019, will sich Roland Liedtke zur Ruhe setzen. Aber nicht so richtig, denn er liebäugelt mit einer Kandidatur zur Kommunalwahl. Da mischt er schon als sachkundiger Bürger für die UfW im Finanzausschuss mit: „Ich kann ja nachvollziehen, dass ältere Grundstücksbesitzer die hohen Beiträge fürchten und sagen, drei Meter Fahrbahn reichen mir, mein Auto passt aufs Grundstück. Was aber, wenn die Kinder einziehen? Heute hat doch jede junge Familie oft mehrere Autos. Wir wollen doch für die Zukunft bauen, nicht nur für die nächsten drei Jahre.“