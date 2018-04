„Mulch total“ erscheint in fünfter Auflage

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) „Der Total-Mulch-Garten hält das Grundwasser sauber. Das biologische Gleichgewicht ist immer vorhanden. Bodenverdichtung und Bodenmüdigkeit gibt es nicht. Der Boden atmet, die Bodengare, das Leben im Boden wirkt ähnlich wie Sauerteig im Brot“, schrieb Kurt Kretschmann (1914-2007) in dem Buch „Mulch Total – ein Weg in die Zukunft“, das er 1996 erstmals zusammen mit dem Eberswalder Rudolf Behm herausgegeben hat. Mulch bedeutet, dass der Garten nicht chemisch, sondern mit Unkraut, Ernterückständen, Gras- und Heckenschnitt gedüngt wird.

Kretschmann hatte als Praktiker 60 Jahre Biogartenerfahrung. Behm untersuchte als Diplom-Chemiker und Forstassistent am Institut für Forstwissenschaften Eberswalde den Boden in Kretschmanns Garten und konnte dessen Beobachtungen wissenschaftlich belegen. Er stellte eine enorme Zunahme der Bodenfruchtbarkeit fest sowie eine dicke Humusschicht, in der es vor Regenwürmern nur so wimmelte. Aus diesen Erkenntnissen entstand das Buch, das 2001, 2003 und 2007 neu aufgelegt wurde und 2014 vergriffen war.

„Die fünfte Auflage beginnt mit dem historischen Teil, so wie ihn Kurt Kretschmann geschrieben hatte“, berichtete Behm, geboren 1931 in Bad Freienwalde. Neu seien die Farbfotos. Dem folgen die aktualisierten Befunde Behms aus Kretschmanns Mulchgarten. Schließlich berichtet der Autor über den Eberswalder Mulchgarten, den er und seine inzwischen verstorbene Frau Edith 1993 nach Freienwalder Vorbild am eigenen Haus im Eberswalder Stadtteil Ostende anlegten. „Unsere Experimente auf anderen Standortverhältnissen ergänzen und fundieren nachhaltig Inhalt und Nutzen des Buchs“, so Behm. Er betonte, dass Kretschmann in der Autorenzeile weiter genannt wird, obwohl er vor elf Jahren verstarb.

Das Vorwort zur fünften Auflage schrieb Michael Succow, dem 1997 der Alternative Nobelpreis verliehen wurde. Es sei kein übliches Gartenbuch. „In dieser Schrift erleben wir, wie Mensch und Natur Frieden schließen, wie Mensch und Garten zusammen wachsen, unzertrennlich werden, wie das Arbeiten Experimentieren, Lernen und Schauen im Garten Harmonie und Beglückung schenken“, schrieb Succow.

„Mulch total“ hat 256 Seiten, ist im OLV Organischer Landbau-Verlag Kurt Walter Lau erschienen und ab sofort im Buchhandel erhältlich.