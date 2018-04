Drei Fahrzeuge standen in Flammen

Ausgebrannt: Der Fahrer eines Kleintransporters starb in der Nacht zu Mittwoch auf der A12 zwischen Fürstenwalde West und Storkow. Sein Wagen wurde zwischen zwei Lastern eingequetscht. Alle drei Fahrzeuge gerieten in Brand. Die Bergungsarbeiten dauerten bis Mittwochabend an. © Foto: aireye

Uwe Stemmler, Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Bei einem Unfall auf der A 12, zwischen den Anschlussstellen Fürstenwalde West und Storkow, in den drei Fahrzeuge verwickelt waren, ist in der Nacht zu Mittwoch ein Mensch ums Leben gekommen. Die Fahrbahn Richtung Berlin war über Stunden gesperrt, auch auf der Umgehungsstrecke kam es zu langen Staus.

Die genaue Ursache für den schweren Unfall, der sich am Mittwoch, kurz nach 2 Uhr, auf der A 12 in Fahrtrichtung Berlin ereignete, war am Nachmittag noch ungeklärt. Klar ist, drei Fahrzeuge waren darin verwickelt. Ein Schwerlasttransporter, der eine Maschine geladen hatte, musste nach Aussage des Fahrers verkehrsbedingt halten, ein Transporter fuhr auf und auf ihn knallte noch ein Sattelzug, der Gartenmöbel geladen hatte. Möglich ist laut Polizei aber auch eine andere Variante: Der Sattelzug fuhr auf den Transporter auf und schob ihn gegen den Schwerlasttransporter. Der Transporterfahrer, dessen Identität am Mittwoch noch nicht geklärt war, hatte keine Chance, sein Fahrzeug wurde unter den ersten Lkw geschoben und auf einen Meter Länge zusammengedrückt. Er starb am Unfallort. Die aus Polen kommenden Insassen der beiden Laster erlitten schwere bis leichte Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht.

In Folge des Unfalls war der mit Gartenmöbeln beladene Sattelzug in Brand geraten. Alle drei Fahrzeuge fingen Feuer und brannten zu großen Teilen aus. Das konnte auch die Feuerwehr nicht verhindern. Die Fürstenwalder war als erste vor Ort mit hauptamtlichen und ehrenamtlichen Kräften der Löschzüge Mitte und Nord. „Der Einsatzleiter hat dann weitere Tanklöschzüge von Spreenhagen, Storkow und Grünheide nachgeordert, weil wir auf der A 12 kein Wasser haben“, berichtet Fürstenwaldes Feuerwehrchef Jörn Müller.

Die Lage vor Ort sei sehr schwierig gewesen, erklärte er weiter, da man nicht wusste, wie viele Insassen das Fahrzeug in der Mitte hatte. Der Brand wurde mit Schaum relativ schnell gelöscht, dann mussten die Fahrzeuge gekühlt werden, um mit Spreizer und Gabelsäge heranzukommen und den Toten zu bergen. Um die verkeilten Laster auseinander zu ziehen, wurde zusätzlich noch ein Rüsttrupp der Berliner Feuerwehr angefordert, dessen Seilwinde mehr Kraft hat, als die der Fürstenwalder. Insgesamt waren 45 Einsatzkräfte vor Ort, viele von ihnen von 2.15 bis 12 Uhr. An der Anschlussstelle Fürstenwalde West bildete sich ein rund 20 Kilometer langer Stau. Auch die Umleitungsstrecken über Briesen, Fürstenwalde und Hangelsberg waren heillos überlastet.

Gegen 6.50 Uhr hatte die Feuerwehr die linke Fahrspur zwar freigegeben, so dass sich der angestaute Verkehr auf der A12 langsam abbauen konnte. Anschließend wurde die Unfallstelle für die Bergungsarbeiten jedoch nochmals für Stunden gesperrt. Erst Mittwochnachmittag konnte die polnische Firma beginnen, Kleinteile des Schwerlasttransporters wegzuräumen. Ein Kran sollte später die großen Brocken anheben. Die Freigabe der Autobahn wurde für die Abendstunden angekündigt. Den entstandenen Sachschaden bezifferte die Polizei mit 330 000 Euro.

In der Gegenrichtung war bereits gegen 0.40 Uhr ein schwerer Unfall passiert. Zwischen Friedersdorf und Storkow kam ein DHL-Lkw mit Anhänger von der Fahrbahn ab und kippte um. Er blockierte Standstreifen und rechte Fahrspur. Der 54-jährige Fahrer erlitt nur leichte Blessuren. Sachschaden: 100 000 Euro. Gegen 12.45 Uhr war diese Unfallstelle beräumt. Durch Unaufmerksamkeit kam es zu Folgeunfällen, bei denen drei Personen verletzt wurden.

Bereits am Dienstag kippte zwischen Briesen und Müllrose erst ein Laster mit Mais, später zwischen Frankfurt Mitte und West ein mit Roggen beladener Laster um, dessen Ladung in der Nacht zu Donnerstag geborgen werden sollte. Schaden: 100 000 Euro.

Immer wieder kommt es auf der A12 zu schweren Unfällen. Im Jahr 2017 krachte es insgesamt 469 Mal auf den 57 Kilometern zwischen Dreieck Spreeau und Bundesgrenze. Das sind rund 50 Unfälle mehr als im Vorjahr und sogar 100 mehr als 2013. Vier Menschen starben 2017 auf dem Abschnitt – doppelt so viele wie 2016. In diesem Jahr gibt es mit dem aktuellen Unfall den ersten Toten zu beklagen. „Die A12 hat den höchsten Lkw-Anteil in Brandenburg“, nannte Hanjo Loose, der Leiter der Verkehrspolizei der Direktion Ost, kürzlich bei der Vorstellung der Statistik einen Grund. Brummis machen die Hälfte aller Fahrzeuge aus. „Viele Fahrzeugführer sind im Fernverkehr tätig, irgendwann lässt die Aufmerksamkeit nach“, weiß er. Oft führten auch zu geringe Abstände zu Unfällen. Die Polizei könne wenig tun, mit großen Aktionen, bei denen auch Hubschrauber und Motorradfahrer zum Einsatz kommen, sollen Akzente gesetzt werden.