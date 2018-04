Jugendliche Spendensammler betrügen Touristin

dpa

Berlin (dpa) Sie geben vor, Spenden zu sammeln - und bestehlen Touristen. Davon sind die Ermittler in Berlin überzeugt und haben am Mittwoch fünf mutmaßliche Betrüger im Alter von 13, 15 und 18 Jahren festgenommen.

Beamte des Landeskrimimalamtes hätten die Gruppe Jugendlicher am selben Tag in Berlin-Mitte beobachtet, wie sie Unter den Linden gezielt nach Touristen Ausschau hielten, teilte die Polizei mit. Die Gruppe sei plötzlich zu einer Touristin gelaufen und habe die 76-Jährige mit mehreren Sendensammellisten bedrängt. Als die Frau spendete, hätten die Jugendlichen Geld aus ihrem Portemonnaie gestohlen. Dann rannten sie zur U-Bahn-Linie 6 und flüchteten.

Die Ermittler griffen jedoch am Bahnhof Oranienburger Tor zu und nahmen das 13-jährige Mädchen sowie die vier Jungen fest. Polizisten notierten in der Gefangenensammelstelle ihre Personalien und nahmen Fingerabdrücke. Während die Jungen zunächst im Gewahrsam blieben, wurde das Mädchen in die Obhut des Jugendnotdienstes gegeben, wie ein Polizeisprecher sagte. Man habe ihre Eltern zunächst nicht auffinden können. Mit 13 Jahren ist das Mädchen noch nicht strafmündig.