Baustart im Pappelweg

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Im sogenannten Baumviertel in Seelow haben am Dienstag Straßenbauarbeiten begonnen. Das Unternehmen Strabag realisiert in einem Teilstück des Pappelweges sowie im Lindenweg zwischen Flieder- und Hollunderweg ein Gemeinschaftsobjekt der Stadt sowie des Wasserverbandes Seelow (WAZ). Das Vorhaben war im vergangenen Jahr mit den Anwohnern besprochen worden. „Es gab auch eine Einwohnerversammlung, in der über die einzelnen Abschnitte und Vorhaben informiert wurde“, erklärt Bauamtsleiter Jörg Krüger.

Um die Bausumme möglichst niedrig und damit die von den Anliegern zu zahlenden Beteiligungskosten in Grenzen zu halten, wurde eine Minimalvariante gewählt. Die seit mehreren Jahrzehnten als Fahrspur liegenden Betonplatten weichen einer schmalen Asphaltschicht. „Es handelt sich um eine reine Anliegerstraße“, betont Krüger. Deshalb werde auch auf den Bau eines separaten Gehweges verzichtet. Die Straße soll von Pkw-Fahrern, Fußgängern und Radlern gleichermaßen genutzt werden. Ehe die Asphaltspur fertig ist, müssen jedoch noch diverse Vorarbeiten geleistet werden. Als erstes wird der Schmutzwasserkanal neu verlegt. Zudem erfolgt über ein getrenntes System der Einbau einer Regenentwässerung. Die Arbeiten erfolgen in drei Abschnitten. Ende August soll alles fertig sein. Rund 350 000 Euro sind für das Vorhaben veranschlagt.

Jeden Dienstag um 13 Uhr ist Baurapport vor Ort. Anlieger können sich dann bei Fragen direkt an die Verantwort­lichen wenden.