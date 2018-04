Fahrradfurt nimmt Gestalt an

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Seit gut zwei Wochen ist die Friedrichstraße ab dem ovalen Kreisel in südliche Richtung gesperrt. Auf einer Länge von 31 Metern wird dort eine neue Radfahrerfurt angelegt, die mehr Sicherheit im morgendlichen Schülerverkehr bringen soll. Die Anwohner der Umleitungsstrecke ertragen die zusätzliche Belastung überwiegend mit Verständnis.

Dietmar Kutzke kennt das Prinzip. „Ich habe so etwas schon mal in Bad Freienwalde gebaut“, sagt der Polier der Baufirma TSU, der am Mittwoch mit vier Kollegen aus dem eigenen Unternehmen vor Ort ist und Pflastersteine verlegt – graue für die Fußgänger, rote für die Radfahrer. Gut zu erkennen, weil durch ein Bord getrennt, ist auf der Baustelle schon, wie künftig die Radfahrer und die Fußgänger nebeneinander, aber doch getrennt geführt werden sollen. Das frühere Geländer, vor dem viele Radfahrer auf die Fahrbahn rollten und so gefährlich in die Nähe der Autos gerieten, ist demontiert. „Das war ein bisschen doof gebaut“, meint Kutzke.

In den vier Wochen, in denen der Abschnitt der Friedrichstraße insgesamt in Fahrtrichtung Süden gesperrt ist, müssen die Radler auf der Seite des Gerhart-Hauptmann-Museums fahren – dort geht es entsprechend eng zu. Mit Bedacht hat die Stadt die zweiwöchigen Osterferien für die Maßnahme ausgewählt, in denen keine Schüler zum Gymnasium oder in den Hohenbinder Weg zur Morus-Oberschule radeln.

Neben der künftigen Fahrradfurt ist auf einer Breite von 50 Zentimetern die Fahrbahn abgefräst worden – „als Arbeitsfläche, damit ich das Bord setzen kann“, erläutert der Polier. Ein Berliner Subunternehmen der TSU hat am Mittwoch damit begonnen, diese Lücke wieder zu schließen. Weiter südlich, noch vor der Einfahrt zu dem Gewerbegrundstück der Friedrichstraße 31, werden die Radfahrer künftig auf einem markierten Streifen auf der Fahrbahn geführt, ähnlich wie vor dem Bahnhof Erkner. In zehn Tagen soll dieser Teil der Baumaßnahme abgeschlossen sein. Kutzke zeigte sich am Mittwoch optimistisch, dass das klappt, obwohl die Wetterkapriolen der ersten Woche die Arbeiten stark behinderten. „Wir hatten ja morgens sieben, acht Grad unter Null, und die Fräse arbeitet mit Wasser.“

Bis Ende übernächster Woche soll dieser Teil der Schulwegsicherung beendet sein, solange müssen Autofahrer, die in Richtung Neu Zittau wollen, den Weg durch Neuseeland, über See-, Ufer- und Buchhorster Straße nehmen. Das macht sich schon vor der Ampel an der Ecke See-/Friedrichstraße an einem verlängerten Rückstau auf die Rechtsabbiegespur bemerkbar.

An der Umleitungsstrecke durch Neuseeland reagierten die Anwohner bei einer kleinen Zufalls-Umfrage der MOZ überwiegend verständnisvoll bis gelassen. „Ich merke das gar nicht“, sagte Hans-Joachim Furcht aus der Uferstraße. „Es hält sich in Grenzen“, sagte auch Sondra Neumann. „Der Fahrzeug-Verkehr ist natürlich mehr geworden“, hat dagegen Sabine Schiller registriert. „Unser Haus wackelt öfter“, sagte Christel Feige aus der Buchhorster Straße, die an der Ecke Heinestraße wohnt. „Aber es gibt ja nicht so viele Alternativen in Erkner“, fügte sie an.