Schlagerstars im Bürgerhaus

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) „Adios Amor“, „Fischer von San Juan“ und „Cara“ – seit mehr als 30 Jahren lässt Andy Borg die Herzen seiner Fans mit Herz-Schmerz-Liedern schmelzen. Am 22. April ist der Schlagerstar auf der Bühne des Fürstenwalder Hofes zu erleben. Der 57-Jährige kommt nicht allein. Seit er 2015 als Moderator des „Musikantenstadl“ ausgemustert wurde, tourt er mit Patricia Larraß durch die Lande.

Die junge Blondine bestreitet den ersten Teil der Show. „Sie singt Titel von Helene Fischer, Songs aus den 50er und 60er Jahren und eigene Lieder“ sagt Veranstalter Frank Kosciolek. Nur mit „Fang das Licht“ von Karel Gott stehen die beiden gemeinsam auf der Bühne, dann übernimmt Andy Borg. So ganz im Unfrieden scheint der Entertainer, der früher Andreas Meyer hieß, in Wien lebte, Mechaniker lernte, 1981 beim Talentwettbewerb „Die große Chance“ entdeckt wurde und eine Schwäche für Spaghetti Bolognese hat, aber doch nicht vom „Musikantenstadl“ gegangen zu sein. Mit der Erkennungsmelodie „Es ist so weit, es ist Stadl-Zeit“ stimmt er seine Gäste noch immer gern auf seine Auftritte ein.

„400 Plätze haben wir im Fürstenwalder Hof, 300 Karten sind schon verkauft“, sagt Kosciolek. Sie kosten zwischen 45 und 48 Euro und können zum Beispiel bei der Fürstenwalder Tourist-Information in der Mühlenstraße erworben werden. (mw)