Wenn das Gehirn nichts mehr speichert

Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Immer mehr Menschen erkranken in Deutschland an Demenz. Auch in der Uckermark sind viele Familien mit diesem Thema konfrontiert. Wie äußert sie sich? Wie sollte man sich verhalten? Gibt es Unterstützung für Angehörige? Diese Fragen wurden jetzt in der Bürger- und Seniorenakademie beantwortet.

Wenn man älter wird, vergisst man schon mal Termine oder Namen, braucht man länger für Entscheidungen. Das Gedächtnis kann man trainieren. Wenn aber Probleme mit der Sprache und mit dem praktischen Geschick dazu kommen, man geistige, emotionale und soziale Fähigkeiten verliert oder die Schlappen im Kühlschrank landen, dann könnte das ein Hinweis auf beginnende Demenz sein. Als Ansprechpartnerin bei der Johanniter Unfallhilfe in Angermünde hat Elisa Spadzinski. mit dieser Problematik Erfahrungen. Deshalb hat Wolfgang Breßler sie als Referentin in die Bürger- und Seniorenakademie eingeladen.

Von Demenz spricht man, wenn Betroffene wichtige Sachen verlegen, kaum Neues lernen, nichts mehr planen und organisieren und die Aufmerksamkeit erheblich nachlässt. „Das Gehirn speichert nichts mehr. Auch Erinnerungen gehen verloren“, so Elisa Spadzinski. Während sekundäre Demenz, die zum Beispiel durch Herz-Kreislauf-Probleme, Unterzuckerung, Sauerstoffmangel, Drogen oder Mangelerscheinungen entsteht, behandelbar ist, kann der Prozess bei primärer Demenz zwar nicht rückgängig gemacht, aber lange hinausgezögert werden. „Angehörige sollten ein Auge drauf haben. Von alleine geht kein Betroffener zum Arzt“, weiß die Beraterin. Sie empfahl einen Bluttest, denn oft stimmt nur der Vitamin-B12-Spiegel nicht. Eine neurologische Untersuchung in der psychiatrischen Institutsambulanz im Angermünder Krankenhaus bringe Aufschluss und sei Voraussetzung für eine gute Therapie.

Die Gäste erfuhren, wie Menschen mit Demenz ihre Umgebung erleben. Sie sind unsicher, ratlos, traurig, beschämt oder wütend. Misstrauen führe zum Rückzug oder Klammern an den Partner. Wer professionelle Hilfe zulässt, kann die Selbstständigkeit lange erhalten.

Für die Angehörigen gibt es Unterstützungmöglichkeiten von Pflegekursen bis zum Angehörigengesprächskreis. Die Johanniter bieten Infoveranstaltungen für die Betreuung zu Hause oder in der Gruppe. Das neue Pflegestärkungsgesetz hält mehr Kombinationsmöglichkeiten bei Sachleistungen und Pflegegeld bereit. Pflegende Angehörige werden durch Betreute Urlaube, Verhinderungs- und Kurzzeitpflege oder ambulante betreute Wohngruppen entlastet. Bei den Johannitern treffen sich dienstags und donnerstags zwei spezielle Demenzgruppen. Insgesamt stehe ein Pool von 13 geschulten Ehrenamtlern zur Verfügung. Die Patienten lieben das Spazieren, Musizieren und das Tanzcafé, das im Juni wieder stattfindet. Einkaufen, Backen und Kochen sorge für Erfolgserlebnisse.

Wichtig, so sagt Elisa Spadzinski, ist es auch für pflegende Angehörige, rechtzeitig Hilfe zu holen. „Niemand kann Menschen zu Hause 24 Stunden am Tag pflegen.“

Tipps und Hilfe bei der Johanniter Unfallhilfe in Angermünde, Berliner Straße 45; Tel. 03331 269625