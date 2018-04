Wirtschaftsminister sieht Bund in der Pflicht

Sven Klamann

Eberswalde Am 13. April beginnt die Finowkanal-Saison. Der Schleusenbetrieb für 2018 ist gesichert, doch wie es perspektivisch weitergeht, steht noch nicht fest. Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) sieht weiter den Bund in der Verantwortung.

Das Störfeuer aus Potsdam kommt zu einem denkwürdigen Zeitpunkt. Noch deutet entlang des Finowkanals wenig darauf hin, dass bald wieder Schiffe auf der künstlichen Wasserstraße unterwegs sein werden, deren touristische Bedeutung in der Region unumstritten ist. Doch in acht Tagen öffnen sich die Schleusen das erste Mal seit der Winterpause wieder. Bis zum 14. Oktober können die Kapitäne täglich zwischen 9 und 17 Uhr die Anlagen passieren - egal, ob sie im Kanu oder in einer Motoryacht sitzen. Das Schleusenmanagement kostet die Region etwa 260 000 Euro, die Hälfte dieser Summe trägt der Landkreis.

Wie die Saison 2019 am Finowkanal verläuft, steht in den Sternen. Noch ist nicht einmal die als unverbindlich bezeichnete Absichtserklärung unterschrieben, mit der Bund und Anrainerkommunen die mögliche Übernahme der Schleusen an der Wasserstraße vorbereiten wollen. Erst recht steht eine Einigung zur Umsetzungsvereinbarung aus, die alle wasserechtlichen und finanziellen Details regelt. Am 9. April gibt es einen hochkarätig besetzten Workshop, auf dem alle Fragen zur Zukunft des Finowkanals zur Sprache kommen sollen. Neben Vertretern von Bund und Kreis sind alle Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung mit zusätzlich je zwei von ihnen berufenen Experten sowie alle weiteren Anrainer mit je einem Abgesandten vertreten.

Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber sagt, dass er nicht wisse, wozu er den Kommunen an der Wasserstraße raten solle. „Bisher gehören der Finowkanal und alle wassertechnischen Anlagen dort dem Bund und ich bin im Prinzip der Auffassung, dass dies auch so bleiben sollte“, erklärt er.

Die Verhandlungen zwischen Bund und Anrainer verfolge er als interessierter Dritter, der das Vorgehen des Noch-Eigentümers nicht gutheißen könne. „Der Bund hat die Verpflichtung, sein Eigentum zu erhalten. Was am Finowkanal gerade versucht wird, ist eine Eigentumsübertragung durch Nichtstun“, urteilt der Wirtschaftsminister. Die finanziellen Lasten des Schleusenunterhaltes sollten den Kommunen aufgedrückt werden, weil die Wasserstraße nicht mehr für den Wirtschaftsverkehr benötigt werde. Dass die Region in die Verantwortung zu gehen gedenke, sei ein zweischneidiges Schwert. „Was lernt der Bund daraus? Du musst Dein Eigentum nur verfallen lassen, dann kümmern sich andere darum“, sagt der Wirtschaftsminister. Das Land Brandenburg wolle und werde sich nicht aus der Verantwortung ziehen. „Das Wirtschaftsministerium könnte Investitionen zum Beispiel in Bootsverleihe oder Liegeplätze am Finowkanal fördern. Und dies unabhängig davon, wem die Wasserstraße gehört und wer die Schleusen bewirtschaftet“, hebt Albrecht Gerber hervor. Seine Position sei dem Bund bekannt. Wie dieser darauf reagiere? „Lesen, Klammern, Wegheften“, sagt der Wirtschaftsminister.

Damit liegt das Brandenburger Regierungsmitglied auf einer Wellenlänge mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten Stefan Zierke, der im Wahlkampf das Angebot des Bundes an die Kommunen, die Schleusen am Finowkanal zu übernehmen, als „vergiftetes Geschenk“ bezeichnet hatte.

Der Landratskandidat Daniel Kurth, ebenfalls SPD, hat sich vorsichtiger zum Thema geäußert. Er spricht sich dafür aus, die Verhandlungen mit dem Bund mit dem Ziel fortzusetzen, mehr Geld für die Kommunen herauszuholen.