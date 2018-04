Baugenehmigungen dauern länger

Hans Still

Bernau/Eberswalde Im Landkreis Barnim müssten Bauherren deutlich länger auf die Genehmigung ihres Bauprojektes warten, als es noch vor Jahren der Fall war. Lediglich ein Drittel der Antragssteller bekommt innerhalb von drei Monaten die erwünschte Baufreigabe.

Darauf war der ehemalige Barnimer Vizelandrat Carsten Bockhardt (CDU) immer stolz: Er konnte bei seinen Besuchen in den Städten und Gemeinden profund darauf verweisen, dass der Landkreis alles unternimmt, um Investitionen auf dem schnellsten Weg zu ermöglichen. Sahnehäubchen dieser Werbetour für die Arbeit in der fernen Eberswalder Behörde war immer die Aussage, dass Bauwillige zwischen drei und vier Monaten ihre Baugenehmigung bekommen würden. Natürlich unter der Voraussetzung, alle Antragsunterlagen müssen vollständig vorliegen. Die Voraussetzung gilt nach wie vor, doch die Zeiten haben sich im wörtlichen Sinn geändert. Bei den 1216 abgeschlossenen Baugenehmigungsverfahren im vergangenen Jahr bekamen lediglich 400 Bauherren die Genehmigung innerhalb von drei Monaten. Die grobe Hälfe aller Bauwilligen, nämlich rund 600 Antragsteller, mussten sechs Monate lang warten. Und immerhin 200 Barnimer konnten erst nach einem Jahr zur Tat schreiten. Ein kleiner Teil wartete sogar noch länger.

Die Gründe für diese wenig erfreuliche Entwicklung sind wohl vielfältig. Der für Kreisentwicklung zuständige Dezernent Wilhelm Benfer und Uwe Stergert, Leiter des Bauordnungsamtes, bringen gleich eine Reihe von Erklärungen vor. Eines wird dabei klar: Die Ursachen sind nach Darstellung beider Verantwortlicher nicht bei der Kreisverwaltung zu suchen, vielmehr entstünden immer mehr strukturelle Probleme, die sich so zusammenfassen lassen. „Wenn wir aus einer Hand entscheiden könnten, dann wären wir schneller. Aber der Gesetzgeber unternimmt leider alles, um die Entscheidungen immer stärker auf mehrere Behörden zu verteilen. Das bremst auch uns aus“, berichtet Benfer. Stegert hingegen bekräftigt, wer vollständige Unterlagen abliefere, habe innerhalb von drei Monaten die Chance auf eine Baugenehmigung. Aber bei einem Dreiviertel der Anträge gebe es eben Nachforderungen.

Ebenfalls nicht in der gewünschten Schnelligkeit abzuarbeiten seien die Schwarzbauten, die immerhin ein Drittel aller Verfahren ausmachen würden. Im Nachhinein sollen dann Gebäude und Anbauten genehmigt werden, die zuvor keinem Planer vorgelegen haben, der dem Bauherrn sicher mit Rat und Tat zur Seite gestanden hätte. „Sie können sich bestimmt vorstellen, dass das nicht immer unkompliziert zu händeln ist. Zumal mit Schwarzbauten ordnungsbehördliche Verfahren verbunden sind“, entwirft Stegert eine Ahnung von den Ideen mutiger Baulöwen.

In den Fokus rücken auch die Planer, die sich nicht immer mit den Planungsrechten und den Vorgaben von B-Plänen befassen würden. „Ich will keine Schelte üben, wir haben in der Mehrzahl gute Planer, die ihr Handwerk beherrschen. Aber mal wird gegen das Maß der Bebauung verstoßen oder der Bauherr entwickelt hinterher Wünsche, die mit der abgegebenen Planung unvereinbar sind. Beispielsweise, wenn nahe der Grundstücksgrenze eine Terrasse entstehen soll, für die plötzlich eine Stützwand herzustellen ist“, nennt Stegert ein Beispiel.

Die Gesamtheit dieser Gründe seien praktisch die Klassiker auf dem Weg zu längeren Wartezeiten. Zumal in Brandenburg die Baugenehmigung eine konzentrierende Wirkung entfalte, was vielen Planer unbekannt sei, die aus anderen Bundesländern kommen. Grob gesagt, kann der Bauherr mit einer Baugenehmigung darauf vertrauen, dass sämtliche Belange wie Absprachen mit der Unteren Naturschutzbehörde, der Unteren Wasserbehörde oder auch Landesbehörden betrachtet und beurteilt wurden. Der Bauherr kann mit dem grünen Stempel tatsächlich beginnen.

Und natürlich verweisen Benfer und Stegert auf die zirka 1800 Verfahren, die unabhängig von den Baugenehmigungen von den Mitarbeitern betreut werden müssen. Etliche Vorhaben sind genehmigungsfrei, aber anzeigepflichtig, Bauanfragen und Vorbescheide werden gestellt, Sonderverfahren für Baugebiete abgearbeitet.

Gleichwohl addieren sich die 1216 abgeschlossenen Verfahren zu einem Investitionsprogramm, das leicht mehrere 100 Millionen Euro umfasst. 29 Mitarbeiter sind derzeit im Bauordnungsamt beschäftigt, 14 Mitarbeiter befassen sich mit der technischen Prüfung von Anträgen.

Als „falsche Annahme“ bezeichnet Benfer die Vorstellung, mit mehr Personal wieder zu kürzeren Bearbeitungszeiten zu kommen. Vielmehr seien die Kreisverwaltung, wie auch andere Behörden, damit beschäftigt, die durch Altersrente freiwerdenden Stellen in Bauämtern zu besetzen. Auch gebe es Konkurrenz um die Fachkräfte. Drei Stellen seien im letzten halben Jahr nachbesetzt worden. Auch falle das Straffen von Anträgen schwer, denn der Gesetzgeber sei kräftig dabei, die Entscheidungen auf die Schultern unterschiedlicher Behörden zu verlagern. Dadurch sei es schwierig, die konzentrierende Wirkung der Bauanträge innerhalb kürzerer Zeit herzustellen. Und schließlich kommt die Rede auf den Bauboom, der deutschlandweit bereits wieder am Abnehmen sei. „Davon könnten auch wir profitieren“, sagt Benfer. Stegert widerspricht und wird vermutlich Recht behalten. Der Berliner Expansionsdruck in Umland wird womöglich noch Jahre anhalten, sodass nur die Bauherren auf kurze Bearbeitungszeiten hoffen können, die absolut akkurate Bauanträge vorlegen.