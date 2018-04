Familienvater droht Sachbearbeiter mit Unglück

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Als der Satz fällt, schießen ihm 1000 Dinge durch den Kopf: „Wenn Sie mein Leben kaputt machen, indem Sie mir den Führerschein wegnehmen, zerstöre ich Ihr Leben“, sagte der Mann am anderen Ende der Leitung. Das sei keine Drohung, sondern ein Versprechen. In seinem Büro legt der Mitarbeiter des Straßenverkehrsamts Fürstenwalde den Hörer auf, bringt das Gehörte zu Papier und erstattet per Fax Strafanzeige bei der Polizei in Eisenhüttenstadt, wo der Anrufer wohnt. Seiner Frau wird der Behörden-Mitarbeiter nichts von dem Anruf erzählen, er möchte sie nicht verunsichern; den Antrag, zugleich Auslöser des Anrufs, wird er trotzdem weiter bearbeiten – seine beiden Kolleginnen kennen den rüden Ton des Eisenhüttenstädters schon und weigern sich.

Am Mittwoch sahen sich die beiden Männer vor dem Amtsgericht Fürstenwalde wieder. Ein Jahr ist seit dem Telefonat vergangen; für seine Worte hat der 48-jährige Angeklagte laut des Behördenmitarbeiters zwar kurz nach seinem Anruf um Entschuldigung gebeten, vor Gericht bestreitet der Eisenhüttenstädter jedoch, überhaupt jemals eine Drohung ausgesprochen zu haben. „Ich habe nur gesagt, dann müssen wir ein Vieraugengespräch führen. Weil ich nicht verstanden habe, warum ich zur MPU muss, arbeitstechnisch bin ich nie aufgefallen, die Vorstrafen waren privat bedingt“, sagt der Vater von zwei 18-jährigen Zwillingen.

Die Medizinisch-Psychologische Untersuchung zur Fahreignung machte das Straßenverkehrsamt zur Bedingung, um dem Antrag auf einen sogenannten Personenbeförderungsschein stattzugeben. Den wollte der arbeitslose Eisenbahn-Transportfacharbeiter erwerben, um Taxi zu fahren. „Weil das Führungszeugnis Eintragungen enthielt, musste ich Einblick in die Ermittlungsakte nehmen, dabei fiel die psychische Störung des Antragstellers auf“, sagt der Sachbearbeiter vor Gericht aus. Er ordnete daraufhin die MPU sowie ein ärztliches Gutachten an.

„Lautstark“ habe sich der Angeklagte laut Zeugenaussage darüber dann am Telefon beschwert – aus Angst, die Eignungsprüfung koste ihn den Führerschein, sagt dieser vor Gericht. Auf die Anzeige des Sachbearbeiters hin statteten Polizeibeamte dem Eisenhüttenstädter einen Hausbesuch ab; er bat um Entschuldigung, erhielt aber ein halbes Jahr lang Hausverbot in der Behörde.

Geldstrafen wegen Beleidigung und Volksverhetzung – mit hängenden Schultern, den Blick starr geradeaus gerichtet, hört der Angeklagte, wie Richterin Elke Reiner seine Vorstrafen verliest und eine dritte hinzufügt: 80 Tagessätze à 25 Euro und die Verfahrenskosten muss der Eisenhüttenstädter zahlen. Den Straftatbestand der versuchten Nötigung, nämlich den Versuch, den Mitarbeiter der Führerscheinstelle mit einer Drohung dazu zu bringen, die MPU unter den Tisch fallen zu lassen, sieht das Gericht erfüllt. „Ein solches Verhalten gegenüber Menschen, die ihre Pflicht tun, wird hart geahndet“, schließt die Vorsitzende die Verhandlung. Die MPU hat der Angeklagte doch noch abgelegt – und bestanden.(amd)