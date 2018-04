Tanzschule statt Discoclub

Patrik Rachner

Falkensee (MOZ) Noch stehen Umbauarbeiten an: Nach dem kurzzeitigen Intermezzo des "Disco Club Babilon", der nur wenige Wochen im altehrwürdigen Capitol bis zum Aus im Februar überlebt hat, wird nun die Falkenseer "Tanzschuhle" ab Juni am Bahnhof in Finkenkrug eine neue Ära einläuten. Das hofft zumindest ein zuversichtlicher Kai Lehmann, Eigentümer des ehemaligen Kinos, das unter seiner Ägide von 1994 bis 2007 als Discothek genauso genutzt wurde wie zuvor zu DDR-Zeiten als Tanzlokal & Co. und danach unregelmäßig von diversen Pächtern in den Folgejahren.

"Ich freue mich natürlich, dass die Zukunft des Capitols so schnell geklärt werden konnte. Nun sind wir raus aus der Discozeit, der Vergnügungscharakter bleibt indes erhalten. Das passt", sagte Lehmann am Mittwoch, der davon überzeugt ist, dass die "Tanzschuhle" nachhaltig ihren Platz im Capitol behalten wird. "Die Inhaber verstehen schließlich ihr Geschäft", meinte er weiter.

Die Verträge sind bereits unterzeichnet und auch die ersten Umbauarbeiten haben bereits begonnen. Auf der Internetseite capitol-tanzt.de wird der Fortgang visuell und schriftlich von den beiden Inhabern Sabrina und Christian Schuh dokumentiert. "Wir machen aus dem alten Lichtspielhaus und der Discothek eine Tanzschule. Den Weg bis dahin begleiten wir täglich auf dieser Seite. Wir freuen uns über ihr Interesse", heißt es dort. Die geplante Eröffnung ist am 2. Juni ab 14 Uhr angesetzt.