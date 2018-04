Verzicht auf Straßenausbaubeiträge angeregt

Sven Klamann

Eberswalde Mit Verweis auf die Rechtslage in Bund und Land hat es die Eberswalder Rathausspitze abgelehnt, die Anliegerbeiträge für den Straßenbau weiter zu senken oder gar generell abzuschaffen. Beides war in einer schriftlichen Anfrage an die Verwaltung durch das Bündnis Eberswalde angeregt worden, das sich dabei auf den Vorstoß vom Bündnis Bernau im dortigen Stadtparlament bezog.

In ihrer ausführlichen Antwort weist Eberswaldes Baudezernentin Anne Fellner darauf hin, dass die Stadt, was die Erneuerung von kommunalen Straßen betrifft, an das Kommunalabgabengesetz des Landes Brandenburg und bei der Erschließung neuer Straßen an das Baugesetzbuch des Bundes gebunden sei. „Um die finanzielle Belastung der Beitragspflichtigen zu minimieren, haben wir deren prozentualen Anteile bereits erheblich gesenkt: bei der Erschließung von 90 auf 60 Prozent und beim Straßenbau von 75 auf 60 Prozent“, hebt Anne Fellner hervor. Eberswalde habe damit seinen Ermessensspielraum ausgeschöpft. Bei den Erschließungsbeiträgen würden die betroffenen Anlieger sogar bundesweit den niedrigsten Anteil zahlen, bei den Straßenausbaubeiträgen liege die Stadt brandenburgweit unter dem Durchschnitt. Die Beitragspflicht für die Anwohner abzuschaffen, wäre bei den Erschließungsmaßnahmen nur auf Bundesebene und bei den Straßenausbauvorhaben allein durch Landesentscheidungen erreichbar.

Während in Brandenburg Straßenausbaubeiträge erhoben werden, verzichten Berlin, Bremen, Hamburg und Baden-Württemberg komplett darauf. In Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen und Thüringen können, in Brandenburg, Bayern, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein müssen die Kommunen Beiträge verlangen. „Sollte eines Tages auch Brandenburg darauf verzichten, die Grundstückseigentümer über Straßenausbaubeiträge zu Kasse zu bitten, kann und wird dies nicht das Ende aller Infrastrukturmaßnahmen sein“, betont die Dezernentin. Dann müssten neue Finanzierungsquellen her - beispielsweise könnte die Grundsteuer angehoben, eine Infrastruktursteuer eingeführt oder von den Grundstückseigentümern wiederkehrende Beiträge zur Straßenunterhaltung verlangt werden.

Von den 195 Kilometern Straße in Eberswalde gehören 173 Kilometer der Stadt. Von diesen gelten 128 Kilometer als befestigt. Seit 1990 sind 53 Kilometer kommunale Straße saniert worden. Die Kosten betrugen auf Nebenstrecken 1000 und auf Hauptstrecken 1800 Euro pro laufendem Meter. 97.Kilometer harren noch der Sanierung.(sk)