Tarifabschluss gebilligt

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Eberswalde. Die Stimmen sind ausgezählt. Mehr als 76 Prozent der Verdi-Mitglieder am „Forßmann“, die sich an der Befragung beteiligt haben, votierten mit Ja. Und damit für den Tarifabschluss. Demnach erhalten die Pflegekräfte rückwirkend zum 1. März mehr Geld.

Die Freude ist groß. Bei Gewerkschaftssekretär Ivo Garbe und beim Betriebsrat. Zum einen über das Ergebnis der Mitgliederbefragung an sich, vor allem aber auch über das klare Signal. Nach dem Abschluss der Tarifverhandlungen mit dem Arbeitgeber am 20. März sowie der Empfehlung der Tarifkommission haben sich immerhin gut 76 Prozent der Teilnehmer für das Ergebnis und dessen Annahme ausgesprochen.

„Das ist eines der stärksten Resultate“, zeigten sich Ivo Garbe und Betriebsratsvorsitzende Ursula Kregel über die deutliche Mehrheit – bei einer hohen Resonanz – erleichtert. Die letzten Stimmen waren noch am Dienstagnachmittag abgegeben worden. Für den Betriebsrat war die Befragung ein Novum. Der Fachbereich Gesundheit und Soziales von Verdi habe diese Form der Mitbestimmung in seinen Tarifrichtlinien festgeschrieben, erklärt Garbe.

Sobald das mit der Geschäftsführung der Gesellschaft für Leben und Gesundheit (GLG) ausgehandelte Tarif-Ergebnis in schriftlicher Form vorliegt, „werde ich beim Verdi-Bundesvorstand die Abschlussvollmacht beantragen“, beschreibt er die nächsten Schritte. Eine reine Formalie? „Das nicht gerade. Der Bundesvorstand schaut sich das Ergebnis schon sehr genau an, prüft vor allem, ob sich der Abstand zum TVöD verringert hat.“ Dies sei dank der verhandelten Festbeträge von insgesamt 200 Euro pro Monat mehr der Fall. „Deshalb gehe ich von der Zustimmung aus.“ Zudem habe der Tarifvertrag eine relativ kurze Laufzeit: bis März 2020. Und: Für Verdi-Mitglieder gibt es eine Vorteilsregelung, wonach diese einmalig 100 Euro erhalten. „Das war in den Verhandlungen mit dem Arbeitgeber die härteste Nuss“, so Garbe und Kregel.

Von dem Abschluss profitieren insgesamt mehr als 700 Mitarbeiter am „Forßmann“, der sogenannte nichtärztliche Dienst. Neben den Schwestern und Pflegern sind dies beispielsweise auch Mitarbeiter der Küche, der Sterilisationsabteilung, Techniker und Azubis. Die Erhöhung liegt laut Verdi – je nach Lohngruppe – zwischen gut drei und mehr als elf Prozent. Weshalb Garbe von einem „kräftigen Vergütungsplus“ spricht. Trotz des Erfolgs, den Garbe als „gemeinsamen Erfolg“ von Gewerkschaft und Belegschaft sieht, viel Zeit zum Jubeln oder zum Ausruhen bleibt den Akteuren nicht. Nächste Woche sind am Klinikum Betriebsratswahlen. Und danach wollen Gewerkschaft und Betriebsrat Fragen des Manteltarifs in den Fokus rücken. Insbesondere wollen sie sich um Personalbemessung und -ausstattung kümmern. Bei Pflegekräften gebe es keine Reserve. Ein hoher Krankenstand sowie die Situation auf dem Arbeitsmarkt, der nahezu leer gefegt ist, würden immer wieder zu Engpässen auf den Stationen führen, weiß Kregel aus Gesprächen mit den Kollegen. Ein Umstand, der schon bei den Tarifverhandlungen und beim Streik 2012 beklagt wurde und an dem sich laut Betriebsrat nicht viel verändert hat. „Ziel müssen endlich verlässliche Dienstpläne sein“, so Garbe.

Ende Januar waren die Tarifverhandlungen zur Vergütung am „Forßmann“ gestartet. Sieben Wochen später gab es zwischen den Parteien bereits eine Einigung. Verdi hatte ursprünglich ein sofortiges Lohnplus von acht Prozent sowie einen Stufenplan zur Angleichung ans TVöD-Niveau gefordert. Laut Garbe liegen Pflegekräfte am „Forßmann“ bis dato etwa 20 Prozent unter dem Niveau im öffentlichen Dienst. Eine Schwester beginnt nach erfolgreicher Ausbildung am Klinikum Barnim mit einem Brutto-Gehalt von 2071,40 Euro. An Häusern, die nach TVöD zahlen, bekämen Berufsanfänger mithin 2635,53 Euro.

Mit dem erzielten Kompromiss, insbesondere den Festbeträgen, sei man den Forderungen doch sehr nahegekommen, so Gewerkschaft und Betriebsrat. Auch GLG-Geschäftsführerin Dr. Steffi Miroslau freut sich „über den im konstruktiven Dialog erreichten Abschluss der Tarifverhandlungen“. Um die Ziele bei der weiteren Entwicklung der modernen Gesundheitsversorgung in der Region zu erreichen, „sind die Leistungen und die Motivation der Beschäftigung ausschlaggebend für den Erfolg“. Das Tarifergebnis sei auch eine Stärkung der Beteiligten.