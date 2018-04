Große Sammlung von alten Grabsteinen

Elke Lang

Philadelphia „Der Friedhof in Philadelphia gehört zu den sehr gepflegten Anlagen im Storkower Stadtgebiet“, hat Erich Oehring festgestellt. Der Regionalhistoriker kennt sich aus und weiß, dass er 1812/13 angelegt wurde. Vorher sind die Verstorbenen von Philadelphia in Groß Schauen bestattet worden, wo es eine Kirche gab und auch heute noch gibt. Um 1774 wohnten erst 35 Personen im Ort, 1792 waren es schon 16 Familien, und 1801 wurden 68 Personen gezählt. „Bald fand man in der Nähe des Ortes reiche Tonvorkommen, die abgebaut und in der Ziegelei am Kanal zu wertvollem Baumaterial gebrannt wurden“, erzählt der Historiker. „So vergrößerte sich die Zahl der Einwohner weiter.“ Philadelphia benötigte also einen eigenen Friedhof, der seinen Platz auf einer kleinen Erhebung am nördlichen Ende des Ortes fand.

Philadelphia wurde 1713 erstmals urkundlich erwähnt, jedoch als „Hammelstall“. „Für die Ausrüstung der Armee von Friedrich Wilhelm I. waren Uniformen aus gutem Tuch unerlässlich, so war die Schafzucht weit verbreitet und viele neue Hammelställe entstanden“, erklärt Erich Oehring weiter. Eine einzelne Schäferei hat noch 1745 am Flößergraben bestanden, der zwei Jahre später zum Storkower Kanal ausgebaut wurde.

Auch wenn sich der Friedhof am Rand des Ortes befindet mit einem wunderschönen Blick in die Landschaft, gehört er doch zum Zentrum. „Die Freiwillige Feuerwehr, das neu entstehende Gemeindehaus und der Friedhof sind hier eng beisammen“, zeigt sich Klaus Hohmann zufrieden, der lange Jahre Ortsvorsteher war. Er gehört zu den Alteingesessenen und achtet darauf, dass geschichtliche Zeugnisse des Ortes bewahrt werden. Diese hatten im Zusammenhang mit der deutschen Auswanderung nach Amerika im 18. Jahrhundert den Namen erhalten, als 1768 acht Kolonisten „bei dem Hammelstall“ – wie es in einer Urkunde heißt – angesiedelt wurden. „Wahrscheinlich hatten sie vorher auch ein ferneres Reiseziel gehabt“, vermutet Erich Oehring bezüglich der Namenswahl.

In Philadelphia jedenfalls gibt es das, was nur noch auf wenigen Friedhöfen in der Region zu finden ist: ein Lapidarium – also eine Sammlung von 17 alten Grabsteinen, die am Zaun der Südseite abgelegt sind. „Das ist eine ganz tolle Sache“, würdigt der Historiker diese Ehrfurcht vor den Vorfahren. Klaus Hohmann hat es miterlebt, wie ab 1990 alte Gräber wegen des Geldes eingeebnet werden mussten, „obwohl sie gepflegt wurden und auch genug Platz auf dem weitläufigen Friedhof vorhanden ist“. Der Grabstein für Paul (1861 – 1926) und Ida Hohmann geb. Knorr (1866 – 1944) ist der älteste der Sammlung. Klaus Hohmann kann auch noch von dem bis 1990 üblichen Friedhofsdienst erzählen, zu dem außer dem Bürgermeister und dem Lehrer alle Männer zu je vier Leuten eingeteilt wurden. „Wir mussten die Gräber ausheben, und das wurde sehr schwierig, wenn wir in 1,10 bis 1,20 Metern auf die Mergelschicht stießen.“

Die 1928 nach der Eingemeindung von Stutgarten errichtete Friedhofshalle befindet sich außerhalb des eingezäunten Areals mit den Gräbern. Sie ist fast identisch mit der in Wendisch Rietz. 1996/97 wurde sie mit rund 30 000 DM saniert und erhielt ihren malerischen Laubenvorbau. „Die Trauernden bilden von hier aus eine kleine Prozession und können sich dabei noch etwas besinnen“, findet Klaus Hohmann.