Oskar-Favorit gesucht

Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Die Publikumsbefragung zum „Oskar der Uckermark“ hat begonnen. Noch bis zum 17. Mai können Zuschauer mitbestimmen, welcher Schauspieler der Uckermärkischen Bühnen Schwedt den begehrten Preis erhalten soll. Zum ersten Mal gibt es nicht nur eine Urkunde, sondern eine Plastik.

Die Schauspieler stecken noch mitten in der Theatersaison. Gerade haben sie beide Teile von Goethes „Faust“ am Ostersonnabend gespielt. Der März hatte es in sich mit den Premieren von „Wie im Himmel“ und „Die Räuber“. Demnächst läuft die „Machbar“ mit Daniel Heinz über die Bühne. Doch der Förderverein der Uckermärkischen Bühnen denkt jetzt schon über das Spielzeitende nach.

Mit der letzten Premiere, die traditionell auf der Odertalbühne stattfindet, wird der Preis „Schauspieler und Schauspielerin des Jahres“ überreicht. Im Volksmund heißt die Ehrung Uckermark-Oskar. Die Verleihung dieses Preises hatte der Theaterförderverein 1997 beschlossen. Seitdem geht die Ehrung an einen Schauspieler und eine Schauspielerin für eine her-ausragende Leistung in der zurückliegenden Spielzeit.

Zum zweiten Mal darf jetzt auch das Publikum über die Preisträger mitentscheiden. Die Zuschauer können elf Inszenierungen, die in der Spielzeit 2017/2018 Premiere hatten, in ihre Wertung einbeziehen. Die Stimmzettel liegen für jeden Interessenten an der Theaterkasse aus. Die Zettel listen alle Inszenierungen der zu Ende gehenden Spielzeit auf und die darin mitwirkenden Schauspieler der Uckermärkischen Bühnen Schwedt. So soll es den Zuschauern leichter fallen, ihren Favoriten zu bestimmen. Im Jugendstück „Das Herz eines Boxers“ haben ConradWaligura und Uwe Heinrich mitgespielt. In „Wie im Himmel“ waren es neun Schauspieler, ebenso wie im Rock-Musical „Grimm!“, das Ende September Premiere hatte. Zur Auswahl steht aber unter anderem auch das Ein-Personen-Stück „Pro Anna“ fürs Klassenzimmer mitSabrina Pankrath und das musikalische Programm „Songs – Lyrik – Drama“ mit sechs Mitwirkenden.

Über alle elf Inszenierungen und ihre Darsteller berät auch die Jury. Sie lässt in ihre Entscheidung die Publikumsmeinung einfließen. Zur siebenköpfigen Jury gehören neben Vereinsmitgliedern auch kulturinteressierte Bürger sowie Redakteure der Märkischen Oderzeitung und des Uckermark-Kurier. Von Anfang an beteiligt sich die Märkische Oderzeitung an der Finanzierung der Preise. Sie sind mit jeweils 500 Euro dotiert.

Die Stimmzettel müssen bis zum 17. Mai an der Theaterkasse abgegeben werden. Aus allen Einsendungen verlost der Förderverein zwei Freikarten für die Premierenvorstellung „Die Schatzinsel“ am 9. Juni auf der Odertalbühne. Im Anschluss an diese Vorstellung wird der Uckermark-Oslar verliehen. Er ist in diesem Jahr nicht nur eine Urkunde, sondern erstmals eine kleine Figur. Der Schwedter Künstler Siegfried Mehl hat sie entworfen. Sie wird demnächst produziert.