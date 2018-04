Eberswalder SPD schreibt neunten Sozialpreis aus

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Die SPD-Fraktion der Eberswalder Stadtverordnetenversammlung schreibt zum neunten Mal ihren Sozialpreis aus, der die Erinnerung an die verdienstvolle Kreisjugendärztin Dr. Ursula Hoppe (1928 bis 2009) wachhalten soll. Es gehe darum, soziales Engagement zu ehren, das - oft unbemerkt von der Öffentlichkeit - im Dienste der Menschen und zum Wohle der Gemeinschaft in Eberswalde erbracht werde, heißt es in der Ausschreibung. Der Sozialpreis ist mit 400 Euro dotiert, die von den sieben Mitgliedern der SPD-Fraktion aus deren Aufwandsentschädigungen gespendet werden. Als Preisträger kommen ehrenamtlich tätige Personen sowie Vereine, Privat-Initiativen und andere Organisationen in Betracht. Um Vorschläge mit ausführlicher Begründung wird bis zum 12. Juni gebeten. Die Vergabe erfolgt wieder im September, dem Geburtsmonat von Ursula Hoppe. die auch als Kommunalpolitikerin tätig war und nach der Wende zu den Sozialdemokraten der ersten Stunde in Eberswalde gehörte.

Im vorigen Jahr war der Sozialpreis an den Verein Brot & Hoffnung verliehen worden, der in Eberswalde Suppenküche und Tafelladen betreibt. 2016 hatten die Abiturientinnen Pauline Maeß und Alexandra Linde die Auszeichnung erhalten - für ihren Einsatz zum Erhalt des Bahnwerkes. Und das sind die weiteren Preisträger: damus, Verein für Gesundheit und Leben Nord-Ost Brandenburg (2015), Weisser Ring (2014), Olivia Grudzinkski und Dorit Hering für ihr Wirken in der Jugendhilfe (2013), Christin Heudis, Arbeiterwohlfahrt (2012), Irmela Günther, Netzwerk Gesunde Kinder Barnim-Nord (2011) und Janett Leuschner, Evangelischer Verein „Auf dem Drachenkopf“ (2010).

Vorschläge per E-Mail an stadtfraktion@spd-eberswalde.de