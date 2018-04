Neue Stromleitung parallel zur A 20

Oliver Schwers

Bertikow Das Projekt Nummer 11 aus dem Bundesbedarfsplangesetz wird parallel zur Autobahn 20 gebaut. Das hat die Bundesnetzagentur entschieden. Die neu zu bauende 380-kV-Freileitung zwischen Pasewalk und Bertikow ersetzt eine bestehende Stromleitung aus den 50er Jahren.

Es ist das deutschlandweit erste Vorhaben, das nach dem Netzausbaubeschleunigungsgesetz die Raumplanung abschließen konnte. Soeben hat die Bundesnetzagentur den Korridor der neuen 380-kV-Leitung zwischen Pasewalk und Bertikow bekannt gegeben. Innerhalb einer 1000 Meter breiten Trasse soll nun der genaue Verlauf der neuen Stromleitung geplant werden.

In Brandenburg orientiert sich die künftige 380-kV-Leitung demnach an der Autobahn 20. Es handelt sich um einen Ersatzbau für eine bestehende 220-kV-Leitung aus dem Jahre 1958. Die hat in all in den Jahren zwar treu ihren Dienst erledigt. Aufgrund der rasant wachsenden Strommenge, die in der Uckermark und im benachbarten Mecklenburg-Vorpommern aus erneuerbaren Energien erzeugt wird, muss nach Angaben der Planer aber eine stärkere her. Betreiber 50Hertz begründet den Schritt mit einem weiteren Anstieg der Stromproduktion in den kommenden Jahren. Demnach werde die Leistung der Windkraft- und Biogasanlagen im Umkreis der geplanten Leitung auf fast zwei Gigawatt steigen. Das entspreche der Kapazität von zwei Großkraftwerken. Künftig werde darüber hinaus auch der Abtransport geplanter konventioneller Kraftwerksleistung notwendig.

Doch die neue Leitung rückt weg von der bestehenden Strecke und ein Stück weiter nach Osten. Von „einigen planerischen Herausforderungen“ spricht Olivier Feix, Bereichsleiter Naturschutz und Genehmigungen bei 50Hertz. „Die Gründe für den künftig nach Osten rückenden Verlauf sind vor allem im Vogelschutz zu suchen. Wir sind aber auch zufrieden, dass wir das Dorf Dreesch entlasten konnten.“ Künftig soll die Freileitung, die heute mitten durch den Ort verläuft, südlich der Siedlung nach Osten zur Autobahn abschwenken.

Jetzt beginnen die Vorbereitungen für das Planfeststellungsverfahren, in dem die genauen Standorte für die Masten gesucht werden. In der Abwägung von Umweltauswirkungen und technischen Anforderungen sei die vorgegebene Trasse aber eine gute Lösung, so Olivier Feix. Mit einem Feststellungsbeschluss rechnet 50Hertz nicht vor dem Jahr 2021. Nach dem Bau der neuen Trasse wird die alte 220-kV-Leitung zwischen Bertikow und Pasewalk komplett abgebaut. Von Bertikow soll dann eine neue heftig umstrittene Uckermark-Freileitung bis nach Neuenhagen bei Berlin errichtet werden.