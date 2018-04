Spatenstich für 20 Wohnungen

Hans Still

Bernau Unter dem Projektnamen „Zukunftswohnen am Bernauer Goethepark“ sollen demnächst 20 barrierefreie Zwei- und Dreizimmerwohnungen entstehen. Bauherr ist das Bernauer Architekturbüro „Anka Zukunftswohnen“. Die Bauzeit erstreckt sich vermutlich bis ins Jahr 2020. Am 13. April wird nach längerer Planungsphase und vielen Vorbereitungen um 13 Uhr am Goethepark der erste Spatenstich gesetzt.

Christoph Buchmüller, Geschäftsführer der Anka Zukunftswohnen GmbH, zeichnete in der Vergangenheit für mehrere Bauprojekte in der Region verantwortlich. In Schönwalde etwa haben die ersten Eigentümer ihre Wohnungen bezogen. Außerdem entstehen dort Mietwohnungen. Allen Projekten des Vorhabenträgers gemeinsam ist der Service-Gedanke. So werde an den Standorten ein Betreuungsservice etabliert, um den Eigentümern und Mietern zusätzliche Angebote zu unterbreiten.(hs)