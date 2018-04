Straßen in der Stadt sind sicher geworden

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Straßen in Eisenhüttenstadt sind sicherer geworden. So gibt es in der Stadt keine Stelle mehr, an der vermehrt Unfälle vorkommen. Die Unfallhäufungsstellen wurden erfolgreich entschärft.

Manchmal sind nur kleine Maßnahmen erforderlich, um eine große Wirkung zu erzielen. So fiel die Kreuzung Poststraße/Karl-Marx-Straße in der Polizeistatistik eine ganze Zeit lang durch gehäufte Unfälle auf. Vor einiger Zeit entschied die Verkehrsunfallkommission, dass in der Poststraße ein Stop-Schild aufgestellt wird. Die Unfälle gingen zurück. Gleiches gilt für die Kreuzung Beeskower Straße/Oderlandstraße. Dort kam es vor allem zu Kollisionen, wenn die Ampel nachts ausgeschaltet war. Die Lösung: Die Ampel regelt nun rund um die Uhr den Verkehr. Die Unfallhäufungsstelle wurde entschärft.

„Es gibt momentan keine auffällige Stelle in Eisenhüttenstadt, auch nicht unter Beobachtung“, bestätigt derweil Jörg Slupecki, Bereichsleiter Sicherheit und Ordnung. Erst kürzlich hat in Eisenhüttenstadt wieder die Verkehrsunfallkommission getagt, der Vertretern der Polizei, des Landesbetriebes für Straßenwesen, des Landkreises und der Stadt angehören. Sie treffen sich regelmäßig, unter anderem auch in Eisenhüttenstadt, um möglichst schnell auf Probleme im Straßenverkehr, vor allem auf Problemstellen zu reagieren. In anderen Gebieten des Landkreises sieht es nicht so günstig aus wie in Eisenhüttenstadt. Insgesamt werden bei der Polizei momentan acht Unfallhäufungsstellen geführt, zwei in Fürstenwalde, drei in Erkner, eine in Woltersdorf und zwei in Schöneiche.

Unabhängig davon, dass die Straßen in Eisenhüttenstadt sicherer geworden sind, sind auch die Verkehrsunfallzahlen gesunken. Das gilt für den gesamten Bereich des Polizeireviers Eisenhüttenstadt, zu dem auch die umliegenden Ämter sowie die Städte Friedland und Beeskow gehören. Der Rückgang beträgt knapp neun Prozent auf 1811 Unfälle. Hauptunfallursache sind Kollisionen mit Wild. Gut jeder dritte Unfall ist ein Wildunfall, auch wenn die Zahlen im Vergleich zu 2016 zurückgegangen sind. Im Bereich der Polizeiinspektion Oder-Spree/Frankfurt sind die waldreichen Gegenden um Eisenhüttenstadt und Beeskow Spitzenreiter.

Angesichts der demographischen Entwicklung ist es nicht weiter verwunderlich, dass die Senioren (älter als 64 Jahren) am häufigsten mit in Unfälle verwickelt sind. 428 Unfallbeteiligte waren älter als 64 Jahre, wobei diese Zahl zurückgegangen ist. Ein Pressesprecher der Polizeidirektion Ost ordnet dies ein. „Die meisten Unfälle bei den über 64-Jährigen sind Parkplatzunfälle. Diese Zusammenstöße sind überwiegend harmloser Natur, weil auf Parkplätzen mit geringer Geschwindigkeit gefahren wird und es demzufolge selten verletzte Personen oder größere Sachschäden zu beklagen gibt.“

Gleich geblieben sind die Zahlen bei der Risikogruppe „Junge Fahrer“. 109 17- bis 21-Jährige waren an Unfällen im Bereich Eisenhüttenstadt beteiligt.

Von der reinen Menge her fallen die Unfälle, bei denen überhöhte Geschwindigkeit eine Ursache war, kaum ins Gewicht. 44 wurden im vergangenen Jahr im Bereich des Reviers Eisenhüttenstadt gezählt, 17 weniger als 2016. Doch meistens sind Verletzte zu beklagen, 16 waren es im vergangenen Jahr, oder, wie ebenfalls im vergangenen Jahr, Tote. Eine Person kam bei solch einem Unfall ums Leben.