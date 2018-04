Dichterkönig wird im Kleist Forum gekürt

MOZ

Frankfurt (Oder) Frankfurt. Am 2. Mai präsentiert die Märkische Oderzeitung erneut The Best of Poetry Slam im großen Saal des Kleist Forums. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr.

Fünf Top-Poeten treten an diesem Abend gegeneinander an. Moderiert wird der Wettstreit von Ken Yamamoto, einem der beliebtesten deutschen Slammer. Mit dabei sind diesmal Malte Roßkopf, Friedrich Hermann, Lucia, Leonie Warnke und Jean-Philippe Kindler. Diese fünf wollen nicht weniger als die Köpfe, Ohren und Gunst des Publikums. Sie treffen aufeinander im härtesten Wettstreit dieser Nacht, die Besten der Besten gegen die Besten der Besten in einer fulminanten Dichterschlacht.

Und so bleibt, was hinter jedem guten Wettstreit steht – es geht niemals nur ums Siegen, es geht um den Moment, um ein Gefühl, das jeden Slam eint: ein Teil der Magie zu sein, die aus Geschichten entsteht, ein Teil der Welle zu werden, die dieser Abend in sich trägt. Das gilt für jeden Poeten, für jeden Best of Poetry Slam, für jeden, der ein Teil dessen ist. Am Ende geht es um nicht weniger als Worte und Wahnsinn, um Poesie und Genie und jeder Text eine Welt, die erst in deinem Kopf entsteht.

Die Abstimmung durch das Publikum erfolgt meist über Jurytafeln mit Punkten von 1 bis 10, die nach dem Zufallsprinzip unter den Zuschauern verteilt werden. Alternativ auch über Handzeichen aller anwesenden Gäste oder mittels Applaus – wobei derjenige mit der aussagekräftigsten Lautstärke gewinnt. Die Applaus-Abstimmung kommt häufig im Finale zum Zuge, wenn nur noch zwischen zwei oder drei Personen entschieden werden muss.

Punktewertungen oder Handzeichen werden meist direkt nach dem jeweiligen Vortrag eingeholt, die Bewertung mit Applaus sinnvoller Weise erst, nachdem das Publikum alle aus der betreffenden Gruppe gehört hat.

Die Veranstaltungsform entstand 1986 in Chicago und verbreitete sich in den neunziger Jahren weltweit, allein in Deutschland finden jährlich an über 100 Veranstaltungsorten regelmäßige Poetry Slams statt.

2. Mai, 20 Uhr im Kleist Forum;Tickets für 17, 15 und 10 Euro (Kinder und Jugendliche) und 34, Euro (Familienticket)