Explosionen auf der Grenzallee

Völlig ausgebrannt: Trotz massiven Feuerwehreinsatzes brannte das Fahrzeug komplett aus. Der Fahrer konnte sich vorher in Sicherheit bringen. © Foto: Oliver Voigt

Michael Dietrich

Schwedt Ein Auto mit einem Flüssiggastank ist am Mittwoch auf der Fahrt auf der B 166 zur Grenze in Brand geraten. Während der Löscharbeiten gab es mehrere Explosionen. Glücklicherweise blieben Fahrer und Helfer unverletzt. Die Straße war für mehrere Stunden gesperrt.

Ein älterer Fahrer fuhr gerade in seinem Pkw Mercedes auf der Brückenstraße in Richtung Schwedt, als er plötzlich brenzligen Geruch und Qualm im Wagen bemerkte. Der Mann aus Prerow steuerte sein Auto kurz vor der Meglitzebrücke auf eine Zufahrt zu den Polderwiesen am Straßenrand, Sekunden später fing der Wagen schon Feuer. „Ich hab nur schnell nach meiner Tasche gegriffen und bin raus, um die Feuerwehr zu rufen“, erzählt der Fahrer später der Polizei.

Zwei Autofahrer kommen dem Mann sofort zu Hilfe. Ein polnischer Fahrer aus Cedynia eilt mit seinem Kfz-Feuerlöscher zum Wagen. André Millies von der Freiwilligen Feuerwehr Golm hält ebenfalls. Er hatte zufällig einen großen, 6-Kilogramm-Feuerlöscher im Wagen. Doch das Auto brannte bereits so stark, dass die schnelle Ersthilfe erfolglos blieb.

Wenige Minuten später traf die Schwedter Feuerwehr ein. Die Einsatzkräfte wollten gerade mit dem Löschen starten, da knallt es mehrmals laut. Dicke schwarze Rußwolken steigen über dem Nationalpark auf. Weil der Fahrer des Wagens die Feuerwehr informiert hatte, dass sein Fahrzeug mit einem Gastank ausgerüstet ist, vermutet die zunächst, dass der Tank explodiert sei. Wie sich später herausstellte, waren lediglich die Reifen im Feuer explosionsartig zerplatzt.

Die Feuerwehr löschte dennoch unter besonderer Vorsicht zunächst über die Monitorsteuerung. Noch eine Stunde nach Ausbruch des Feuers schlugen Flammen aus dem Motorraum. Erst gegen 15 Uhr war der Löscheinsatz beendet und die Polizei konnte den Verkehr wieder an der Brandstelle vorbei leiten.

Die mehrstündige Vollsperrung der B 166 führt zu einem großen Stau von Fahrzeugen bis weit nach Polen. Überall im Stadtgebiet warteten Lkw am Straßenrand. Die rechte Spur der Lindenallee Richtung Uckermärkische Bühnen war komplett zugeparkt mit Lkw.

Die Explosion eines Gas-Autos ist zwar bisher äußerst selten und durch die Sicherheitseinrichtungen von Flüssiggasanlagen theoretisch ausgeschlossen. Ganz unbegründet ist die Angst dennoch nicht, wie eine Explosion im Sommer 2014 zeigte. In Schleswig-Holstein kam es damals zur Explosion eines brennenden Autos mit LPG-Tank während der Löscharbeiten. Zehn Feuerwehrleute wurden damals schwer verletzt. Durch das Feuer war der Druck im Gastank gestiegen. Ein Überdruckventil sorgt in einem solchen Fällen dafür, dass das Gas kontrolliert aus dem Tank entweichen kann und einfach verbrennt. In dem Fall jedoch war das Sicherheitsventil verstopft oder beschädigt und der Gastank explodierte.

Am Mittwoch konnten die Feuerwehrleute den Gastank des Autos offenbar ausreichend kühlen und das Sicherheitsventil funktionierte ordnungsgemäß. Genauere Angaben darüber und über die Brandursache waren gestern noch nicht möglich. Der Fahrer vermutete einen Kabelschaden infolge Marderbiss. Er war in Polen zu Besuch und hatte sein Fahrzeug über Nacht auf den Grundstück in einem Dorf abgestellt. Der Fahrer wirkte erstaunlich ruhig. Sein Auto war zum Glück Kasko-versichert.