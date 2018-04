SPD und Linke fordern Sicherheitskonzept

Sven Klamann

Eberswalde Im Stadtparlament bringen SPD und Linke ein Konzept für kommunale Sicherheit und Ordnung auf den Weg. Für die Sitzung am 26. April haben die rot-roten Fraktionen einen Antrag vorbereitet, über den bereits ab der kommenden Woche in allen Fachausschüssen beraten werden soll. „Sicherheit und Ordnung sind Standortfaktoren“, sagt Hardy Lux, der Vorsitzende der SPD-Fraktion. „Auch deshalb müssen wir auf die Herausforderungen reagieren, vor die wir in einer endlich wieder wachsenden Stadt gestellt werden“, ergänzt Volker Passoke (Die Linke), der als Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung in der Verantwortung steht.

Der im Dezember vorigen Jahres mit der Haushaltsplanung gefasste Beschluss, den Streifendienst im Eberswalder Ordnungsamt um eine auf neun Stellen aufzustocken, sei erst der Anfang gewesen, heben Hardy Lux und Volker Passoke hervor. Die zusätzliche Kraft sei nicht dafür gedacht, dem Rathauspersonal eine effektivere Parkraumbewirtschaftung zu ermöglichen. Sie solle vielmehr die personellen Ressourcen dafür schaffen, mit der Arbeit am Konzept zu beginnen. Die Sicherheit sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die von Polizei, Verwaltung, Politik und Einwohnerschaft gemeinsam geschultert werden müsse. Dies solle sich in einer kommunalen Initiative zur Kriminalitätsvorsorge widerspiegeln, die bis Oktober in Zusammenarbeit vieler Partner ins Leben zu rufen sei. Sollte eine Parlamentsmehrheit dem Beschlussantrag folgen, wird Eberswaldes Bürgermeister Friedhelm Boginski zunächst beauftragt, bis Ende Mai in der Stadtverordnetenversammlung alle vorhandenen und geplanten Kriminalpräventionsmaßnahmen und Aktionspläne zum Thema Sicherheit und Ordnung vorzustellen und gegebenenfalls zu bewerten.

Dass SPD und Linke sich eines Themas annehmen, das sich sonst eher einige ihrer politischen Mitbewerber auf die Fanne geschrieben haben, sei mitnichten dem Landratswahlkampf geschuldet, betonen Hardy Lux und Volker Passoke. Die Sorge um das sich verschlechternde Sicherheitsgefühl in der Barnimer Kreisstadt hatte die SPD bereits im Januar bewogen, in Eberswalde eine Umfrage zu starten. Die Bereitschaft der Einwohner zum Mitmachen habe sich in engen Grenzen gehalten, räumt Hardy Lux ein. Doch alle elf zurückgeschickten Fragebögen seien aussagekräftig gewesen. Die teilnehmenden Eberswalder hätten unter anderem auf illegale Müllablagerungen, defekte oder fehlende Straßenbeleuchtungen, Belästigung durch freilaufende Hunde und deren Hinterlassenschaften, Parkverstöße und Schmierereien an Fassaden hingewiesen. „Viele der in den Zusendungen aufgegriffenen Themen werden wir direkt in den Ausschüssen behandeln müssen, weil sie für das von uns angestrebte Konzept zu detailliert und aus unserer Sicht auch zu akut sind“, hebt der Fraktionsvorsitzende hervor.

SPD und Linken schwebt vor, dass der Bestandsaufnahme konkrete Schritte folgen, bei denen die Möglichkeiten für Kooperationsvereinbarungen zwischen Polizei und Ordnungsamt sowie mit anderen Kommunen und Ämtern und dem Kreis Barnim geprüft werden sollen. Auch das Land werde nicht aus seiner Verantwortung entlassen, betonten Hardy Lux und Volker Passoke. Es solle insbesondere hinterfragt werden, inwieweit das Land präventive Sozialarbeit fördern könne.

Eine für alle Eberswalder sofort spürbare Verbesserung wäre es nach Einschätzung der beiden Fraktionsvorsitzenden, wenn das Ordnungsamt für die dienstfreie Zeit nach Feierabend und an den Wochenenden eine Rufbereitschaft einrichten würde. Dies könne unter Umständen auch in Partnerschaft mit einem privaten Sicherheitsdienst erfolgen.(sk)