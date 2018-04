Umzugspläne am Speicher Hobrechtsfelde

Andrea Linne

Hobrechtsfelde (MOZ) Am historischen Speicher in Hobrechtsfelde regt sich langsam Leben. Nicht nur, dass das historische Gebäude derzeit teilweise umgebaut und um einen Container mit Gastro-Bewirtschaftung erweitert werden soll, auch das vorhandene Klettergerüst soll in die Nähe des Gebäudes umziehen. Dazu wollte der Förderverein des Naturparks Barnim, der auch den Speicher mit einer Ausstellung betreibt, die Hilfe der Gemeinde Panketal in Anspruch nehmen. Die sollte den Spielplatz in ihren Besitz übernehmen und für drei Jahre warten und unterhalten. Welche Kosten auf die Gemeinde zugekommen wären, war vollkommen unklar.

In den kommunalen Ausschüssen der Gemeinde wurde intensiv darüber diskutiert. Allerdings ist der Spielplatz, der aktuell neben der Festscheune des Gutes Hobrechtsfelde steht, nicht im Eigentum der Gemeinde. Die Flächen gehören den Stadtgütern, auf dem Hof wirtschaften verschiedene Vereine und private Nutzer nebeneinander. Die Agrar GmbH Gut Hobrechtsfelde hält Weidetiere in Freilandhaltung wie Wildpferde, Freilandrinder und Wasserbüffel und bewirtschaftet den Naturpark als halboffene Weidelandschaft.

Imker Frank Mallwitz, der am Speicher immerhin 20 Bienenstöcke stehen hat und diese ökologisch bewirtschaftet, soll für das Spielgerät weichen. Eine Ersatzfläche sucht er noch. Sein Konzept, auch für die ökologische Imkerei zu werben und aufzuklären, wird durch den Umzug konterkariert. „Ich bin nicht zufrieden mit dem Umzug“, sagt der 50-Jährige. Eigentlich sollten weitere Völker dazukommen, kleine Hinweisschilder klären kindgerecht über Bienen und die Imkerei auf. „Die hätte ich längst erneuert, wenn der Umzug nicht wäre“, sagt Mallwitz.

Die Panketaler Gemeindevertreter lehnten das Ansinnen des Fördervereins ab, das Spielgerät zu übernehmen. Die amtierende Bürgermeisterin Cassandra Lehnert sagte im Sozialausschuss: „Ich halte das für problematisch.“ Stattdessen plädierte die Gemeinde dafür, dem Förderverein mit einem Zuschuss unter die Arme zu greifen. Als Naturpark-Gemeinde tut sie das sowieso. Wann es am Speicher lebendig wird und Gastro-Betriebe die Bewirtschaftung übernehmen, ist noch offen. Die ersten schönen Tage zogen unzählige Besucher und Ferienkinder an den Speicher und auf die weiten Spazierwege. Ein kleines Café wäre da ein Anlaufpunkt zum Ausruhen und Sonnenbaden in der Natur gewesen. Über Monate suchte der Verein einen Pächter. (li)