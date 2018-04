Knobbe weist Kritik von sich

Meier, Margrit

Hoppegarten (MOZ) Bürgermeister Karsten Knobbe hat mit Interesse die Berichterstattung in der MOZ am 27. März über das Neubauvorhaben von Andreas Flörke gelesen. Der Geschäftsführer vom Gutspark Hoppegarten hat jetzt den Baustart für das sogenannte Rathaus gegeben. Dabei handelt es sich um ein altersgerechtes Haus mit zwölf Wohnungen. Die Übergabe ist für November dieses Jahres vorgesehen. Flörke erwähnt, dass es allein zwölf Monate gedauert habe, um die Baugenehmigung zu bekommen. Noch länger aber habe er mit der Gemeindeverwaltung verhandelt, um die Genehmigung für die Baustellenüberfahrt über den Gehweg zu erhalten.

Diese Kritik hat Bürgermeister Karsten Knobbe gelesen und in einer E-Mail darauf reagiert. Rein formal betrachtet, schreibt er, handele es sich bei dem Gehweg um einen privaten Weg der Gemeindeverwaltung. Er sei also nicht öffentlich-rechtlich gewidmet. Demnach konnte es, so das Gemeindeoberhaupt weiter, auch keine Genehmigung geben, sondern nur eine privatrechtliche Einigung. „Die Aussage ist auch deshalb perfide, weil ich Herrn Flörke bereits bei der Anfrage im vergangenen Jahr sofort den Abschluss einer privatrechtlichen Vereinbarung zwischen der Gemeinde und ihm als Grundstücksnachbarn vorgeschlagen und im Oktober unterzeichnet habe“, berichtet Karsten Knobbe.

Nach der Unterzeichnung, die sich in Abstimmung mit ihm auf die sofortige Herstellung der Überfahrt bezog, habe er, so Knobbe weiter, der Verwaltung mitgeteilt, dass er diese noch nicht bräuchte. „Im März 2018 kam er erneut auf uns zu und wir haben sofort einen neuen Vertrag mit neuem Datum unterzeichnet, mit Übergabe der Fläche zu dem Zeitpunkt, der als Wunschtermin benannt wurde“, betont Karsten Knobbe. Auch in Zukunft wird es Diskussionen geben. Da der Weg nicht öffentlich-rechtlich gewidmet ist, ist es auch nicht möglich, dauerhaft dort eine Zufahrt zum Neubau zu erwirken.(mei)