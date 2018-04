Pächterin für „Oderblick“ gefunden

Janet Neiser

Ratzdorf (MOZ) Es geschehen noch Zeichen und Wunder, jedenfalls in Ratzdorf. Für die Gaststätte „Oderblick“ am Oderdamm hat sich nämlich ein neuer Pächter – oder besser gesagt, eine neue Pächterin – gefunden. „Das freut mich natürlich sehr, dass sich aufgrund der Ausschreibung jemand gemeldet hat“, sagt Ute Petzel, die Bürgermeisterin der Gemeinde Neißemünde. „Sonst hätte die Gaststätte zu bleiben müssen, und das wäre schon sehr traurig gewesen.“

Bei der neuen Pächterin, die sich mit dem Amt Neuzelle und der Gemeinde Neißemünde bereits einig geworden ist, handelt es sich nach Angaben der Bürgermeisterin um eine auswärtige Dame. „Aber sie kommt aus Brandenburg.“ Und zwar aus dem Landkreis Spree-Neiße.

Einen Namen möchte Ute Petzel noch nicht verraten. Aber ein bisschen erzählt sie dann doch über den Glücksfall. Die Interessentin, die selbst viel mit dem Fahrrad unterwegs sei, habe im Februar an der geschlossenen Gaststätte den Aushang mit der Ausschreibung zur Neuvermietung durch die Gemeinde gesehen und war offensichtlich sofort interessiert. Dort hieß es unter anderem: „Der gastronomische Traditionsbetrieb erfreut sich sowohl bei den Bewohnern als auch zahlreichen Radwanderern aufgrund seiner Lage direkt am Oder-Neiße-Radweg großer Beliebtheit. Die Gaststätte verfügt über 30 Außen- und 30 Innenplätze.“ Da sich zunächst niemand dafür zu interessieren schien, wurde die Bewerbungsfrist von Ende Januar auf Ende Februar verlängert. Zum Glück.

Ute Petzel hat die neue Pächterin bereits mehrfach getroffen. „Und schon nach dem ersten Mal war ich sehr positiv überrascht“, betont sie. Die Frau sei 57 Jahre alt. „Aber sie hat noch richtig Power.“ In den vergangenen Wochen wurde bereits einiges in der Gaststätte gemacht: Malerarbeiten und Elektroausstattung unter anderem. „Es ist einiges zu tun. Aber sie ist sehr fleißig“, freut sich die Bürgermeisterin von Neißemünde. Die Eröffnung vom „Oderblick“ ist in absehbarer Zeit geplant. Auf jeden Fall können Einwohner und Touristen in dieser Radfahrsaison noch einkehren. „Es gibt schon viele Anfragen, wann es endlich losgeht. Das Interesse ist groß“, sagt Ute Petzel.

Eine Neuausschreibung war notwendig geworden, da die vorherigen Pächterinnen aus Neißemünde den Vertrag zum Jahresende 2017 gekündigt hatten. Einst gab es in dem Örtchen an der Oder vier Gaststätten. Doch das war einmal: Die Kajüte hatte zuletzt auch nur im Sommer auf. Das Traditionshaus war Ende der 1990er-Jahre von einer Eigentümer-Gruppe, der Bau GbR, erworben worden. Vergangenes Jahr hatte man eine junge Rheinländerin als Pächterin gefunden, doch sie blieb nur einen Sommer. Das Europäische Begegnungszentrum war Objekt bei einer Zwangsversteigerung. Doch zumindest für den „Oderblick“ sieht es jetzt wieder gut aus – nicht nur zur Freude von Ute Petzel.(ja)