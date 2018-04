Verkürzte Sprechzeiten im Bürgerbüro

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wegen personeller Engpässe schränkt das Bürgerbüro ab dem 9. April seine Sprechzeiten um acht Stunden wöchentlich ein. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Demnach ist an Montagen vorübergehend nur noch von 11 bis 15 Uhr statt wie bisher ab 8 Uhr geöffnet. Dienstags ist das Bürgerbüro wie üblich ab 9 Uhr besetzt, schließt jedoch bereits um 18 statt 19 Uhr. Die Sprechzeit freitags von 8–12 Uhr entfällt. Donnerstags (8–16 Uhr) ändert sich nichts. Mittwochs ist das Behörde ohnehin geschlossen. Zusätzlich zu den Sprechzeiten ist das Bürgerbüro montags von 12–15 Uhr, mittwochs von 8–15 Uhr und freitags von 8–12 Uhr telefonisch unter 0335/5523330 zu erreichen. Die veränderten Sprechzeiten gelten zunächst bis 30. April. An- und Ummeldungen oder das Beantragen von in Bewohnerparkausweisen sind auch in der Kfz-Zulassungsstelle in der Goepelstraße möglich, dort auch am Freitagvormittag. „Die Grippewelle hält mit etwas Verzögerung auch im Rathaus Einzug“, erklärt Torsten Walther von der Pressestelle. Aktuell liege der Krankenstand in der Verwaltung bei 6,7 Prozent. Außerdem habe es personelle Wechsel im Bürgerbüro gegeben. Zwei neue Mitarbeiter müssten dort erst eingearbeitet werden.(thg)