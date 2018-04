Freihandel ist nicht Donald Trumps Ding

Dieter Keller

Berlin Handelsabkommen mit anderen Staaten sind in den Augen von Präsident Donald Trump nur dann gut, wenn sie in erster Linie den USA nutzen. Daher hat er viele auf den Prüfstand gestellt.

Südkorea: Mit dem asiatischen Land stehen die USA vor der Einigung auf ein Handelsabkommen, sagte Trump vor wenigen Tagen. Es soll nicht nur Ausnahmen von US-Strafzöllen auf Stahl und Aluminium regeln, sondern auch darüber hinaus gehende Fragen. Mit den EU-Staaten sind die Zölle erst einmal nur bis zum 1. Mai ausgesetzt.

Nafta: Das nordamerikanische Freihandelsabkommen mit Kanada und Mexiko ist für die USA das wichtigste, weil der Handel mit den Nachbarländern besonders intensiv ist. Es besteht seit 1994, feiert also im nächsten Jahr seinen 25. Geburtstag. Derzeit wird es auf Betreiben Trumps neu verhandelt. Nur bei sechs von 33 Vertragskapiteln gibt es bisher eine Einigung. Optimisten hoffen auf einen Abschluss im Frühjahr; Skeptiker gehen von viel längeren Verhandlungen aus. Wegen des großen Außenhandelsdefizits zu Mexiko hatte es Trump als den „schlechtesten Deal“ bezeichnet, den die USA jemals abgeschlossen hätten. Die Neuverhandlungen sind ein wesentlicher Grund dafür, dass Trump die Strafzölle für Stahl und Aluminium für diese beiden Staaten vorläufig ausgesetzt hat. Die Verhandlungen sind schwierig – auch weil der US-Präsident Mexiko immer wieder mit deren Ende droht, wenn das südliche Nachbarland nicht mehr für den aus seiner Sicht unzureichenden Grenzschutz tut.

TTIP: Die Verhandlungen über das Freihandelsabkommen zwischen den USA und der EU liegen seit Trumps Amtsantritt auf Eis. Seit 2013 war verhandelt worden. Es geht nicht nur um Zollabbau, sondern auch um Investitionsschutz, einheitliche Normen und die Beteiligung an öffentlichen Aufträgen – ein riesiges, kompliziertes und umstrittenes Paket. Inzwischen gibt es Stimmen, sich auf den Freihandel zu beschränken. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hofft immer noch auf einen Neustart. Dagegen ist Ceta, das Freihandelsabkommen der EU mit Kanada, seit September 2017 zumindest vorläufig und zu großen Teilen in Kraft. Mit Großbritannien will Trump schnell nach dem EU-Austritt über ein zweiseitiges Handelsabkommen verhandeln. Für die britische Premierministerin Theresa May ist es von entscheidender Bedeutung, um ihr Land wirtschaftlich abzusichern. Allerdings ist sie erst einmal mit den Gesprächen mit der EU mehr als ausgelastet. Mit Japan hat sich die EU im Dezember auf das Freihandelsabkommen Jefta geeinigt.

TPP: Das bereits fertig ausgehandelte Freihandelsabkommen zwischen Amerika, Asien und Ozeanien blies Trump nach seinem Amtsantritt ab. Daraufhin einigten sich die übrigen elf Staaten von Kanada über Japan bis Peru und Vietnam im März auf das Nachfolgeabkommen CPTPP. Es erleichtert den Marktzugang für Unternehmen. Zahlreiche Zölle werden abgeschafft oder gesenkt. Die Tür für die USA wurde noch nicht ganz zugeschlagen: Die Vertragspartner setzten elf der über 1000 Regelungen zunächst aus, insbesondere Regelungen zum geistigen Eigentum, auf denen die USA bestanden hatten. Auch Trump schließt eine Rückkehr seines Landes nicht aus.(mit dpa)