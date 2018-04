Firmenchefs vor Gericht

Martin Risken

Saarbrücken/Zehdenick (MOZ) Wegen Subventionsbetruges im Zusammenhang mit einer Millionen-Investition im Zehdenicker Gewerbegebiet Karlshof müssen sich seit Dienstag zwei saarländische Geschäftsleute vor dem Landgericht Saarbrücken verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, bereits im Jahr 2010 rund 2,475 Millionen Euro von der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) für den Bau von zwei Lagerhallen ergaunert zu haben. Denn mit der Förderung verbunden war die Schaffung von zehn Dauerarbeitsplätzen. Nach der Fertigstellung der beiden Hallen gab es zunächst auch die geforderten zehn Arbeitsplätze, doch schon im darauffolgenden Jahr wurde diese Zahl nur noch im Januar erreicht, danach nicht mehr. Das versuchten die beiden Angeklagten gegenüber der ILB zu verschleiern, so die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklageschrift. Den 51 und 52 Jahre alten Angeklagten hätte bewusst sein müssen, dass die Bank das Geld zurückfordern wird. Auch hätten sie gewusst, dass sie der ILB mitteilen mussten, dass sie die Bedingungen nicht erreichen würden. Um gegenüber der Bank die Schaffung der Arbeitsplätze in Zehdenick vorzutäuschen, seien sie nach einem gemeinsamen Plan vorgegangen. Bei einer Firma in Schwalbach erhielten mehrere Arbeitnehmer 2015 Änderungskündigungen. Auf dem Papier arbeiteten sie in Karlshof. Die Firma in Zehdenick zahlte zwar auch die Sozialversicherungsbeiträge und Löhne, tatsächlich aber waren sie im Saarland beschäftigt.

Vor der Großen Wirtschaftsstrafkammer äußerte sich einer der beiden Angeklagten zwar zum Tatvorwurf. Er habe sich aber nicht des Subventionsbetrug schuldig gemacht, betonte er. Sein Geschäftspartner äußerte sich zunächst nicht, er werde sich womöglich später zu den Anklagepunkten einlassen. Insgesamt sind zwölf Zeugen geladen, darunter auch Brandenburger. Zunächst sind vier Verhandlungstag bis zum 25. April angesetzt. Ob es aber noch im April ein Urteil geben wird, ließ das Gericht offen.