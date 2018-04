Oberhavel schaltet auf E-Autos um

Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Die Kreisverwaltung Oberhavel setzt auf E-Mobilität. Die komplette Fahrzeugflotte wurde erneuert. Ab sofort setzt der Kreis bei seiner Dienstwagen-Flotteauf Hybrid- und Elektrofahrzeuge.

Seit Mittwoch bilden zehn Elektrowagen der Marke VW und 38 Hybrid-Fahrzeuge (Toyota) den Fuhrpark der Kreisverwaltung. „Wir möchten mit unserem neuen umweltfreundlichen Fuhrpark einen Beitrag zur weiteren Reduzierung von Schadstoffen und CO2-Emissionen leisten. Mit unseren Elektrofahrzeugen können unsere Mitarbeiter die kurzen Strecken in Oberhavel zurücklegen und so dazu beitragen, die Luftverschmutzung in den Städten zu reduzieren“, sagt Vizelandrat Egmont Hamelow (CDU).

Zum Aufladen der Elektrofahrzeuge wurden in den vergangenen Wochen fünf Doppelladesäulen auf dem kreiseigenen Parkplatz in der Oraniemburger Adolf-Dechert-Straße installiert. Damit setzt Oberhavels Landkreisverwaltung durchaus Maßstäbe. So hat der Landkreis Ostprignitz-Ruppin in seinem Fuhrpark mit 16 Fahrzeuge beispielsweise nur ein E-Fahrzeug. Das wurde im vergangenen Herbst angeschafft. Allerdings soll der Bestand an Fahrzeugen mit alternativen Antrieben „beständig ausgebaut werden“, sagt Kreissprecherin Britta Avantario am Mittwoch. Im Landkreis Havelland sind aktuell drei Elektroautos für die Kreisverwaltung im Einsatz.

Aber nicht nur die Landkreisverwaltung Oberhavel setzt auf Verwaltungsebene auf E-Mobilität. Schon viel früher haben einige Städte und Gemeinden sich Elektrofahrzeuge angeschafft. Zu den Ersten gehörte die Stadt Hohen Neuendorf, die schon 2014 ein E-Fahrzeug in seinen Fuhrpark mit insgesamt acht Fahrzeugen aufnahm. Vergangenes Jahr folgte das zweite E-Fahrzeug. Vier weitere Elektroautos sollen bis 2019 unter anderem für den Bauhof angeschafft werden, teilte die Stadtsprecherin Susanne Kübler am Mittwoch mit. Zudem gehören in Hohen Neuendorf zwei Elektrofahrräder zum Fuhrpark der Stadtverwaltung.