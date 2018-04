Kleiderkammer hofft auf Sommersachen

Meier, Margrit

Rüdersdorf bei Berlin (MOZ) Die jahrelangen Diskussionen um die Zukunft des Jugendzentrums Notausgang sollen ein Ende haben. Die Gemeindevertreter beschlossen mehrheitlich, dass anstelle der heutigen Kleiderkammer am Kalkberger Platz ein multifunktionales Zentrum mit Kleiderkammer, Jugendzentrum und Schuldnerberatung der Caritas entstehen soll.

Ursula Steffen ist in Rüdersdorf eine Institution. Sie ist die Leiterin der Kleiderkammer, Chefnäherin und gute Seele des Kostümfundus, der sich ebendort im ehemaligen Wohnheim am Kalkberger Platz 32 befindet. Seit Jahren verfolgt sie die Diskussionen um einen neuen Standort für die Kleiderkammer. Schon zigmal ist sie gedanklich umgezogen. Die leer stehende Grundschule in der Willi-Müller-Straße war im Gespräch, auch die ehemalige Gaststätte im Wohngebiet Friedrich-Engels-Ring/Brückenstraße, aber auch ein Gerichtsgebäude gleich neben dem Rathaus. „Damals haben wir sogar schon Wände gezogen und eine Küche eingebaut. Haben uns gefreut auf den neuen Standort. Aber daraus wurde aus brandschutztechnischen Gründen doch nichts“, erzählt sie.

Jetzt haben die Gemeindevertreter beschlossen, dass der Standort der Kleiderkammer neu beplant wird. Diese soziale Einrichtung, aber auch der mehrere Tausend Kostüme umfassende Fundus, die Schuldnerberatungsstelle der Caritas und das Jugendzentrum Notausgang sollen zusammen eine neue Heimstatt finden. Ursula Steffen mag das Ganze nicht kommentieren. Eigentlich ist sie längst im Ruhestand, arbeitet wie ihre Kollegin Ilona Höft für ein kleines Geld mehr oder weniger ehrenamtlich dort. MAE-Kräfte helfen mit, ein Hausmeister, eine Näherin kommt zweimal in der Woche.

Und dann gibt es da auch noch Ingeburg Listing. Als Bundesfreiwillige hat sie vor 18 Monaten in der Kleiderkammer begonnen, zu arbeiten. Nun ist Mitte April Schluss. Ihr „BufDi-Platz“ muss, so sagt es das Gesetz, neu besetzt werden. „Ich würde die Stelle gern behalten, denn wir sind hier richtig gut miteinander ausgekommen“, bedauert Ursula Steffen, auch wenn ein neuer BufDi für die Kleiderkammer schon in Aussicht ist. Für das Möbellager wird dringend noch ein Freiwilliger gesucht. Der aber muss eine Fahrerlaubnis besitzen, erwähnt sie.

Für Ingeburg Listing, die in ihrem Beruf nicht mehr arbeiten kann, kommt diese Stelle im Möbellager nicht in Frage. Sie verliert nun aber eine Aufgabe, die sie erfüllt hat. „Wir statten hier Menschen mit Kleidung aus, die es nicht so dick im Portmonee haben“, macht Ursula Steffen deutlich.

Ein Großteil der Kleidung stammt aus den sechs roten Kleidercontainern vom Roten Kreuz, die in Rüdersdorf stehen. Immer montags wird abgeholt. Dann nehmen Ursula Steffen, Ilona Höft und Ingeburg Listing jedes gespendete Stück in die Hand, schauen, was noch wirklich tragbar ist, Bedürftigen helfen könnte. „Etwa 20 Prozent können wir noch guten Herzens weitergeben. Der Rest kommt dann zum DRK zurück“, erzählt Ursula Steffen. Leider, so bedauert sie, verwechseln einige Mitbürger so einen Container mit einer billigen Entsorgungsvariante. Deshalb und auch, um miteinander ins Gespräch zu kommen, freut sie sich, wenn Spender direkt mit ihren Wäschepaketen zur Kleiderkammer kommen.

„Selten gibt es etwas Ergreifenderes und Schöneres, wenn eine Familie mit ihren Kindern nach dem Inhalt ihres kleinen Geldbeutels eingekauft hat, zufrieden ist, fröhlicher, glücklicher, und nach ihrem Geschmack gekleidet, nach Hause gehen kann“, lädt Ursula Steffen ein, die Kammer, die montags bis donnerstags von 9 bis 15.30 Uhr geöffnet hat, zu besuchen. Gern werden jetzt Stücke für Frühling und Sommer entgegengenommen.