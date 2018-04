Lkw zerstören Straßen im Schlaubetal

Zerfahren: Ein Lkw biegt am Mittwoch in Müllrose von der Beeskower in die Mixdorfer Straße ab. In der spitzen Kurve sind bereits viele Bordsteine durch Laster zerstört worden. © Foto: Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Der Umleitungsverkehr für die B 87 mitten durch Müllrose, Mixdorf und Grunow belastet nicht nur die Anlieger. Die schweren Lkw verursachen auch Straßenschäden. Gefahr droht ab Montag den Schülern.

Wenn am Montag kommender Woche die Kinder und Jugendlichen nach dem Ende der Osterferien wieder in die Schule gehen, müssen sie zumindest in Müllrose höllisch aufpassen. Denn die Bushaltestelle, an der die Schüler der Grund- und Oberschule aussteigen, befindet sich direkt in der Mixdorfer Straße. Und dort fahren seit fast zwei Wochen schwere Sattelschlepper und andere große Lkw in Kolonne. Weil die Straße für Lkw im Begegnungsverkehr jedoch viel zu schmal ist, rollen die Laster unmittelbar am Bordstein entlang. Und können damit für Kinder und Jugendliche, die dort aus dem Bus aussteigen und zur Schule laufen, zu einer erheblichen Gefahr werden.

Der Landesbetrieb Straßenwesen, der Auftragggeber der Instandsetzungsarbeiten auf der B 87 ist und die Umleitungsstrecke festgelegt hat, lehnt es bislang ab, Lkw weiträumig über Bundesstraßen umzuleiten und aus Müllrose und den anderen Orten rauszuhalten. Trotz aller Forderungen von Anwohnern und der Amtsverwaltung. Die Amtsverwaltung hatte sofort nach Inkrafttreten der Umleitung darauf hingewiesen, dass die Straßen in Müllrose und Mixdorf viel zu schmal sind. Und dass im Interesse der Schulwegsicherung dort Änderungen – sprich: eine alternative Verkehrsführung – vorgenommen werden müssen. Immerhin: Auf der B 112n in Frankfurt werden Lkw, die in Richtung Beeskow fahren wollen, per Hinweistafel auf die Autobahn A 12 geleitet.

Während der jüngsten Sitzung der Müllroser Stadtverordnetenversammlung (SVV) war natürlich auch der Umleitungsverkehr Thema. Die Mixdorfer Straße habe „nur Mindestmaß“, betonte beispielsweise Ingomar Friebel (SPD). Und sie sei damit viel zu eng für Lkw im Begegnungsverkehr. Ein anderer Stadtverordneter erklärte, die Fahrbahn sei stellenweise sogar nur 5,30 Meter statt 5,50 Meter breit. Eine Mindestforderung laute, Höchsttempo 30 auf gesamter Straßenlänge anzuordnen. Und zwar nicht nur, um die Kinder vor drohenden Gefahren zu bewahren. „Auch, um unsere Senioren zu schützen“, sagte Ulrich Zimmer (PWM/FDP/CDU).

Was viele Müllroser außerdem ärgert, sind die Schäden, die durch den Lkw-Verkehr angerichtet werden. Sehr gut sichtbar sind sie an der Kreuzung Mixdorfer/Beeskower Straße, wo die Laster in sehr spitzem Winkel um die Kurve fahren müssen. Manche Lkw-Fahrer holen dafür nicht weit genug aus und zerfahren mit ihren Lastern Bordsteine und Grünflächen. In der sehr spitzen Kurve sind so bereits etliche Bordsteine zerstört worden. Und anderswo rollen die Lkw über Blumenbeete.

Die Amtsverwaltung Schlaubetal fordert vom Landesbetrieb Straßenwesen schon jetzt, die Schäden nach dem Ende der Umleitung zu beheben. „Wir haben den Zustand aller betroffenen Straßen vor Beginn des Umleitungsverkehrs genau dokumentiert“, sagte Amtsdirektor Matthias Vogel während der SVV-Sitzung. „Wir verlangen, dass alles wiederhergestellt wird.“

Er erwarte in Kürze eine Terminzusage vom Landesbetrieb für ein klärendes Gespräch, informierte Amtsdirektor Matthias Vogel am Dienstag. Dann wolle man sowohl über eine mögliche alternative Verkehrsführung für die Umleitung als auch über die Schadensbeseitigung reden.

Während der SVV-Sitzung wurde in diesem Zusammenhang ein weiteres Problem angesprochen: dass in der Mixdorfer Straße im Abschnitt zwischen Beeskower und Jahnstraße noch immer nicht Höchsttempo 30 gilt. Denn in diesem Abschnitt laufen viele Schüler zur Schule. Der Antrag aus Müllrose, dort Höchsttempo 30 anzuordnen, wird von der Kreisverwaltung Oder-Spree aber immer wieder abgelehnt. Es sei nicht nachvollziehbar, dass beim Kreis „keine Einsicht herrscht“, schimpfte Matthias Vogel. Er kündigte an, die Amtsverwaltung werde ihre Forderung jetzt erneuern und erneut Stellung nehmen.