Viadrina begrüßt Erstis

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mehr als 500 neue Studenten beginnen in diesen Tagen ihr Studium an der Wirtschafts- und der Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Viadrina. Bevor die Vorlesungen ab Montag starten, bekommen die „Erstis“ in dieser Woche wichtige Informationen zu Themen wie Studienfinanzierung, Auslandssemester und virtuelles Unileben.

Statt hinter verstaubten Büchern aus meterhohen Bibliotheksregalen zu lernen, läuft heute vieles mobil, über das Internet. Ganz ohne Bücher oder Papier geht es an der Uni zwar nicht, aber die Viadrina-Dozenten etwa stellen ihren Studenten keine Scheine mehr aus – die Prüfungsergebnisse sind online einseh- und ausdruckbar. „Das ist ortsunabhängiges Lernen“, sagt die 23-jährige Studentin Lena Elsen. Anna Theuer stimmt ihr zu. „Man ist zu 95 Prozent auf IT angewiesen im Studium“, sagt sie und zählt auf: „Für Kommunikation, Zugriff auf Lernstoff, um Bücher auszusuchen, für Prüfungsangelegenheiten, um das Vorlesungsverzeichnis zu sehen und für Hausarbeiten – die schreibst du nicht mit der Hand.“

Die beiden Erstsemester sitzen am Mittwoch in einem Hörsaal im Gräfin-Dönhoff-Gebäude, um sich über das virtuelle Leben an der Viadrina zu informieren. Zwar haben sie bereits an Hochschulen studiert. Trotzdem, sind sich beide einig, sind die Strukturen an der Viadrina komplett anders und die Informationen über das Portal viaCampus, das Uni-interne E-Mail-System und die Online-Lernplattform Moodle hilfreich. Sie wischen während der Vorstellung der Online-Angebote immer wieder über das Smartphone und schauen manches nach. Doch ihre Notizen machen sie ganz klassisch mit Stift und Notizblock. „Ich bin da super altmodisch“, gibt Lena Elsen zu. „Ich kann die Dinge besser behalten, wenn ich sie mit dem Stift aufschreibe.“

Ab Montag beginnt die Vorlesungszeit – für Anna Theuer im Master Soziokulturelle Studien und für Lena Elsen im Kulturwissenschaftenbachelor. Sie gehören zu den über 500 Erstis der Kulturwissenschaftlichen und der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät in diesem Sommersemester. Auch im vergangenen Sommersemester waren es rund 500 Studenten, die ihr Bachelor- und Masterstudium aufgenommen haben. An der dritten Fakultät der Viadrina, der Juristischen, kann das Studium hingegen nur zum Wintersemester begonnen werden.

Mit einer Einführungswoche, in der nicht nur über das virtuelle Unileben, sondern auch über Themen wie Studienfinanzierung oder Auslandssemester informiert wird, begrüßt die Viadrina seit Dienstag die neuen Studenten. „Ich habe Freunde, bei denen geht es gleich mit den Vorlesungen los, die haben diese Unterstützung nicht“, lobt Anna Theuer die Europa-Universität. Sie merke, dass sich die Organisatoren Mühe geben, es herrsche eine angenehme Atmosphäre bei der Einführungswoche.

Aus Kulmbach in Oberfranken ist sie an die Oder nach Frankfurt gezogen. „Kulmbach kennt man durch das Bier“, erzählt sie lachend, „und durch Thomas Gottschalk.“ Der 26000-Einwohner-Ort ist die Heimatstadt des Moderators. Auch Lena Elsen wohnt jetzt, für ihr Studium, in Frankfurt. Sie kommt eigentlich aus Bonn, hat in Freiburg ihren Bachelor in Architektur gemacht.

65 bis 70 Prozent der Viadrinastudenten, die in Deutschland ihr Abitur gemacht haben, sind aus Berlin und Brandenburg. Ein großer Anteil kommt, so wie Lena Elsen, aus Nordrhein-Westfalen. Viele gehören zur dritten oder vierten Generation polnischer Einwanderer, erklärt Viadrina-Sprecherin Michaela Grün. „Je spezieller der Studiengang, desto größer der Akquirierungsradius“, sagt sie. German and Polish Law etwa ziehe viele Studenten aus den alten Bundesländern an, genauso wie die Studiengänge Kultur und Geschichte Mittel- und Osteuropas oder Soziokulturelle Studien.

Heute und am Freitag können sich die Erstis den Campus und die Bibliothek zeigen lassen, weitere Angebote der Universität kennenlernen und Einstufungstests absolvieren, um den passenden Fremdsprachenkurs zu finden. Heute klingt das Kennenlernen mit einem Grillabend aus und am Freitag können die neuen Studenten das erste Mal zusammen tanzen, bei der Ersti-Party im Frosch - Der Club.