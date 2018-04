Langer Kampf zurück zur Normalität

Cornelia Link-Adam

Briesen Unter dem Titel „Hurra, ich lebe wieder gut“ hat am Mittwochnachmittag im Briesener Gemeinde- und Vereinshaus die musikalische Lesung des Briesener Lesecafés stattgefunden. Umrahmt von der Musik von Petra Wagner stellte Eva Hülpüsch gut 30 Besuchern ihr Buch „Lebenslehrgang“ vor.

Der etwas sperrige Titel des Nachmittags hatte durchaus einen Sinn, stellte die Briesenerin Eva Hülpüsch doch eindrucksvoll ihren langen Kampf zurück zur Normalität vor. Vor Jahren war sie mit dem Auto schwer verunglückt, fuhr ohne Airbags frontal gegen einen Baum. Glück hatte sie schon da, dass ihr Ehemann Klaus Hülpüsch, vielen Briesenern als Allgemeinarzt bekannt, gleich hinter ihr fuhr. Als sie im Frankfurter Klinikum erwachte, lautete die Diagnose Polytrauma. Es dauerte lange, bis die Wunden heilten, die Knochen wieder zusammenwuchsen. Jahre, so berichtete sie, habe sie gebraucht, wieder laufend und sprechend in die Normalität zurückzukehren.

Was sie auf ihrem langen Weg der Genesung erlebte, davon handelt ihr Buch, erschienen im Jacobsdorfer Verlag Die Furt. Viele Passagen las sie daraus vor, immer wieder musikalisch begleitet vom Gitarrenspiel und Gesang von Petra Wagner aus Steinhöfel. Eigene Songs sang sie, auch Stücke, die sie extra für Eva Hülpüsch geschrieben hatte. „Sie hat damals ihre erste Lesung mit dem Buch bei mir auf dem Thierbachshof gemacht“, erinnerte sich Petra Wagner.

Hülpüschs „Lebenslehrgang“ war intensiv, ihre Worte eindringlich. Dennoch hat sie es dank der Schulmedizin, aber auch traditioneller Heilmethoden wieder zurück ins Leben geschafft und geht nun umso geschärfter im Blick durch die Welt. „Ich habe Gänsehaut“, sagte Ulla Alter am Ende beim Überreichen der Blumen an die beiden Akteure. Damit sprach sie den gut 30 Besuchern – Wolfgang Franzeck war als einziger Mann dabei – aus der Seele. Und nach soviel harter Kost für die Ohren kamen dann Kaffee, Kuchen, aber auch frisch gebackenes Brot vielen gerade recht. Und einige Besucher kauften sich am Ende auch gerne ein Buch.(co)

Die Reihe Briesener Lesecafé wird am 6. Juni mit der nächsten Veranstaltung fortgesetzt.