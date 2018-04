Sperrung zum Wochenende aufgehoben

Nadja Voigt

Prötzel (MOZ) Auf der Sternebecker Straße in Prötzel geht es derzeit heiß her: Seit Dienstag und noch bis zum heutigen Donnerstag laufen die Arbeiten zur Erneuerung der Schwarzdecke. Für eine geschlossene Asphaltschicht sind am Mittwoch acht Facharbeiter der Firma Berger Bau mit Harken, Schippen, Muskelkraft und schwerer Technik im Einsatz. Es zischt, als die heiße Masse als Deckschicht auf die vorher abgefräste Straße aufgetragen wird. „Die Deckensanierung haben wir dann abgeschlossen“, teilt Bauleiter Ronny Spremberg auf MOZ-Nachfrage mit. Damit kann die Vollsperrung, die für die gesamte Ortsdurchfahrt seit der vergangenen Woche gilt, zum Wochenende aufgehoben werden. Allerdings, beklagt Ronny Spremberg, halten sich lange nicht alle Autofahrer an die Sperrung. „Damit gefährden sie meine Kollegen und begehen eine Ordnungswidrigkeit“, appelliert der Bauleiter. Begünstigt werde das gute Voranschreiten der Bauarbeiten durch das frühlingshafte Wetter, bestätigt Ronny Spremberg. In der kommenden Woche erfolgen dann die Nacharbeiten auf den rund 650 Metern, die die Baufirma im Auftrag des Landesbetriebs Straßenwesen durchführt. Sie werden zwei bis drei Wochen in Anspruch nehmen.