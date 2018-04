Lehrlinge werden wählerischer

Mathias Puddig, Ulrich Thiessen

Berlin (MOZ) Mehr als jeder vierte Auszubildende bringt seine Lehre nicht zu Ende. Noch nie seit den frühen 90er-Jahren war diese Quote so hoch. Opposition und Gewerkschaften fordern deshalb, die Ausbildung attraktiver zu machen.

Gewerkschaften, Grüne und Linkspartei verlangen angesichts hoher Abbrecherzahlen bei Lehrlingen Maßnahmen, um Ausbildungen attraktiver zu machen. So machen sie sich für eine schnelle Einführung einer Mindestvergütung stark. Ein solcher „Mindestlohn für Lehrlinge“ ist zwar im Koalitionsvertrag vorgesehen, allerdings soll das Gesetz erst 2020 in Kraft treten.

Das reicht der Linkspartei nicht. „Wir brauchen schleunigst eine für alle geltende Mindestausbildungsvergütung“, sagte Birke Bull-Bischoff, die bildungspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag. Auch Beate Walter-Rosenheimer, Grünen-Sprecherin für Jugendpolitik und Ausbildung, sprach von einem „Warnruf für Politik und Wirtschaft“.

In Deutschland bricht mehr als jeder vierte Lehrling seine Ausbildung ab. Wie die „Süddeutsche Zeitung“ aus einem Entwurf des Berufsbildungsberichtes der Bundesregierung zitiert, haben 25,8 Prozent ihre Lehre im Jahr 2016 nicht zu Ende gebracht. Erstmals lag der Wert damit über den seit den 90er-Jahren üblichen Quoten zwischen 20 und 25 Prozent. In den Jahren 2015 und 2014 betrug er noch 24,9 beziehungsweise 24,6 Prozent.

In Brandenburg wurden im selben Jahr sogar 32 Prozent der Ausbildungsverträge aufgelöst. Das erklärte Bernd Becking, Chef der Regionaldirektion der Arbeitsagentur Berlin-Brandenburg. Er betonte jedoch, dass dies keine Aussage über die Zahl der endgültigen Abbrecher darstellt. Verträge werden auch aufgelöst, weil die Azubis einen Studienplatz erhalten oder in ein anderes Fach wechseln. Auch ein Wechsel des Ausbildungsbetriebs kommt in Betracht.

Je nach Ausbildungsberuf schwanken die Zahlen allerdings erheblich. So wirft im Sicherheitsbereich fast jeder zweite Lehrling hin, während es unter angehenden Fachangestellten in der Verwaltung nur 4,1 Prozent sind. Elke Hannack, Vizechefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes, stellt einen Zusammenhang zwischen der Abbrecherquote und dem Lehrlingsgehalt her: „Dort wo die Vergütung besonders niedrig ist, sind die Abbrecherquoten extrem hoch.“

Die Arbeitgeber bestreiten den Zusammenhang. Holger Schwannecke, Generalsekretär des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH), sagte: „Die Ausbildungsvergütung ist selten der Grund für den Abbruch einer Ausbildung.“ Vielmehr gebe es „sehr unterschiedliche Ursachen“. „Ein Wechsel fällt umso leichter, je größer das Ausbildungsangebot ist“, betonte er. Eine Untergrenze für die Ausbildungsvergütung lehnte er ab. „Wir wollen auf keinen Fall, dass die Tarifautonomie ausgehebelt wird.“