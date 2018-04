Im 2016 sanierten Heideweg zerbröselt schon das Pflaster

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Wenig mehr als ein Jahr nach einer grundlegenden Sanierung weist der Heideweg im Bereich zwischen Waidmannsweg und Waldstraße bereits Mängel auf. Das derzeit stark erhöhte Verkehrsaufkommen durch die Baustelle in der Marwitzer Starße sorgt ganz aktuell für weitere Schäden.

Kurz vor Ostern bekam Frank Donath die Rechnung präsentiert. Als Grundstückseigentümer am Heideweg muss er 4 617 Euro und 19 Cent als Anteil an den Sanierungskosten bezahlen. An der Summe gibt es nichts auszusetzen. Sie wurde genau nach der Gebührensatzung für den Straßenausbau berechnet. Und dennoch ist der Grundstücksbesitzer sauer.

Was ihn seit Monaten ärgert, ist auf den ersten Blick nicht gleich zu erkennen. Drei Zentimeter sind nicht viel. Doch wenn der Hennigsdorfer, der selbst viele Jahre auf dem Bau gearbeitet hat, die Wasserwaage auf den gepflasterten Randstreifen der Fahrbahn legt, kann er in der Mitte seine Hand durchschieben. „Hier sammelt sich das Wasser in der Senke und kann nicht über die in die Bordsteinkanten eingelassenen Abflüsse entsorgt werden“, beschreibt er das Dilemma. Darüber hinaus beklagt er „durch Absenkung von Steinen entstandene Stolperkanten“, die ihn selbst schon einmal hätten stolpern lassen. Auch im Kreuzungsbereich mit der Brandenburgischen Straße gebe es Absenkungen, die sich bei Regenwetter schnell mit Wasser füllen. Gerade das nicht abfließende Wasser sorgt für Ärger, weil Fußgänger wegen der fehlenden Gehwege auf der Pflasterung laufen müssen.

Anfang des Jahres hat sich Donath mit seinen Beschwerden an die Stadt gewandt und um einen Vor-Ort-Termin gebeten. „An einem frühen Morgen im Februar sah ich dann durch Zufall drei Mitarbeiter der Stadtverwaltung, die die Schäden begutachteten“, erinnert sich Donath. Eine Wasserwaage oder ähnliches hätten sie nicht dabei gehabt, Augenmaß musste offensichtlich reichen. Der Hausbesitzer hat dann nochmals, wie von den Rathausmitarbeitern gewünscht, Fotos von den Pfützen vor seinem Haus zugeschickt. Eine Reaktion habe es darauf nicht gegeben. Vor Ort sei ihm lediglich gesagt worden, dass die Stadt mehrere Jahre Zeit hat, die Baufirma für Schäden regresspflichtig zu machen. Donath fragt sich, weshalb das nicht gleich passiert und man stattdessen in Kauf nimmt, dass die Schäden noch größer werden.

Genau das ist derzeit zu beobachten. Seitdem die Marwitzer Straße zur Baustelle geworden ist, herrscht auf dem Heideweg Verkehr wie auf einer Hauptstraße. Jetzt vermissen die Anlieger nicht nur den Fußweg – die Straße führt übrigens zu einer Schule –, sondern ärgern sich auch über erste zerstörte Pflastersteine. Durch den starken Verkehr müssen viel mehr Fahrzeuge als üblich auf die Randstreifen ausweichen, darunter auch Lkw. Und für diese Belastung ist das Pflaster offensichtlich nicht ausgelegt.

Das sieht man im Rathaus anders. „Die Straße ist für den Lkw-Verkehr ausgelegt und sollte diesen aushalten“, versichert Rathaus-Sprecherin Ilona Möser. Die Straße während der Bauphase in der Marwitzer Straße für den Lkw-Verkehr zu sperren, sei verworfen worden. Schließlich müssten in dieser Zeit auch Umzugswagen den Heideweg erreichen können.

Generell sei man im Rathaus dankbar, wenn Anlieger Straßenmängel mitteilen. Dank Donaths Hinweisen seien Dellen in der Straße und kaputte Pflastersteine festgestellt worden. „Diese sind aber nicht verkehrsgefährdend“, teilt Möser mit. Aus diesem Grund werde die Gewährleistungsfrist von vier Jahren abgewartet, um dann der Firma die gesammelten Mängel zwecks Behebung mitzuteilen. Bestimmte Schadstellen könnte die Stadt auch im Rahmen der Instandsetzung beheben lassen. Ausdrücklich weist Möser darauf hin, dass die Kosten für solche Ausbesserungsarbeiten finanziell die Anwohner nicht belasten werden.