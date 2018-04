Saisonstart rund um den Kalkofen

Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) Der Wriezener Hafen ist aus dem Winterschlaf erwacht. Wobei: Kanu-Touristen finden den Weg auch im Winter dorthin. Damit er das ganze Jahr ein Anziehungspunkt für Bürger und Besucher ist, wird in der kommenden Woche der Subbotnik durchgeführt.

Die Alte Oder in Wriezen ist ein Naherholungsgebiet – und eine Müllkippe zugleich. Seit Jahren bemüht sich Eckhard Brennecke vom Kanu-Verleih mit seiner Familie und der Interessengemeinschaft Hafen Wriezen, das Gewässer sauber zu halten und damit für Bürger und Besucher attraktiv zu halten. Und veranstaltet deshalb jedes Frühjahr seit vielen Jahren einen Subbotnik. Dabei staunen er und die Helfer, auf die er neben der Freiwilligen Feuerwehr in jedem Jahr zählen kann, was manche Leute alles im Wasser entsorgen: Kinderwagen, Autoreifen, Kühlschränke. „Es ist unglaublich“, sagt Eckhard Brennecke. „Da werden Aschenbecher ausgeleert und sämtlicher Müll entsorgt.“ Säckeweise tragen die Helfer – im Kanu oder zu Fuß unterwegs – bei den jährlich stattfindenden Subbotniks Unrat zusammen. „Am Anfang hatte ich hier sogar Container stehen“, so der Chef des Kanu-Verleihs im Wriezener Hafen, der die Entsorgung übernimmt. Auch für den nächsten Subbotnik am 14. April von 10 bis 14 Uhr braucht Eckhard Brennecke noch helfende Hände. „Harken und alles andere haben wir da. Auch für die Versorgung ist gesorgt“, so Brennecke.

Am 1. Mai startet der Unternehmer offiziell in die neue Saison. Wobei auch in den Wintermonaten die Kanus nicht ruhen. „Es gibt auch Leute, die gerne im Winter das Wasser und die Landschaft vom Kanu aus genießen“, berichtet der Betreiber des Kanu-Verleihs. Nun muss am Wriezener Hafen wieder einiges auf Vordermann gebracht werden. So auch vier Boote, die noch repariert werden müssen. Dafür ist das Kalkofen-Bier, das Eckhard Brennecke selbst braut, schon fertig. In hell und dunkel und als Weizen. Am 1. Mai ab 10 Uhr darf es dann verkostet werden.

Der Erhalt der historischen Kalköfen, dem das Bier seinen Namen verdankt, sind Brennecke und die Interessengemeinschaft Hafen Wriezen im vergangenen Jahr ein ganzes Stück näher gekommen: Rund 40 000 Euro haben sie in die Sanierung des Kalkofens gesteckt. „Wir sind ein ganzes Ende weiter gekommen“, so Eckhard Brennecke. Eine Treppe nach DIN-Norm musste eingebaut werden, Sanitäranlagen. Nun fehlt noch ein Notausstieg. Und die Bauabnahme steht noch aus. Dann erst können auch Künstler und Kunsthandwerker aus der Region den riesigen Raum rund um den alten Kalkofen nutzen, um sich dort mit ihren Werken zu präsentieren. Denn das schwebt Eckhard Brennecke für den ungewöhnlichen Ausstellungsort vor. Dort, wo jetzt die neue Treppe in den Dank Oberlichtern lichtdurchfluteten Raum führt, war es früher eng und dunkel. Eckhard Brennecke kann sich noch an die alte Dame erinnern, die dort die steile Treppe, die direkt am Kalkofen endete, hinauf musste, um zu ihrer dahinter liegenden Wohnung zu kommen. Zwei winzige Zimmer und eine noch kleinere Küche. „Ich sehe sie hier noch aus dem Schlafzimmerfenster schauen“, erinnert sich Eckhard Brennecke.

Seit dem Krieg wurden die Kalköfen am Wriezener Hafen nicht mehr genutzt. Zu DDR-Zeiten verfielen sie dann ganz. Seit Jahren bemühen sich Brennecke und seine Familie, an den historischen Ort zu erinnern. Wenn der Raum fertig ist, sollen die historischen Bilder, die viele Wriezener zur Verfügung stellten, dort ausgestellt werden und von der Geschichte erzählen..