Michel Nowak

Storkow Es machte bundesweit Schlagzeilen, als Anastasia Biefang erste Kommandeurin des Storkower Informationstechnikbataillon wurde, denn ihre Karriere begann sie als Mann. Inzwischen ist die 43-Jährige in Storkow angekommen.hat mit ihr über das Bataillon und die Partnerschaft mit der Stadt gesprochen.

Frau Biefang, seit Oktober 2017 sind Sie Bataillonskommandeurin in Storkow. Wie lautet eine erste Bilanz Ihrer Arbeit?

Am Tag der Übergabe, am 18. Oktober, hatte ich ein Lächeln im Gesicht. Und dieses Lächeln habe ich immer noch. Meine Erwartungen wurden erfüllt. Es macht mir außerordentlich viel Spaß, das Bataillon führen zu dürfen. Der Schwerpunkt ist die direkte Arbeit mit den mir unterstellten Soldatinnen und Soldaten. Das macht die meiste Arbeit – und bereitet mir am meisten Freude. Ich bin in Storkow angekommen.

Der Wehrbeauftragte des Bundestags, Hans-Peter Bartels, hat zuletzt den Zustand der Bundeswehr kritisiert. Es fehle da an Personal, Material und Mitteln. Wie ist es in Storkow um die materielle und personelle Ausstattung bestellt?

Bezogen auf das Bataillon kann ich sagen, dass es durch die Auslandseinsätze und das damit verbundene Verschieben von Material eine hohe Belastung gibt. Dadurch ist die Möglichkeit für das Üben in Storkow eingeschränkt. Es gibt da täglich neue Fragen: Was ist vor Ort? Was muss in den Einsatz? Was ist in der Wartung? Was bleibt zum Üben? Das ist die Herausforderung für den Stab und die Kompanien. Aber wir schaffen es, das kreativ zu lösen.

Bleibt denn in Storkow genug zum Üben?

Ja, es bleibt genug zum Üben und wir freuen uns darauf, im Oktober unsere Bataillons-Fernmeldeübung zu machen.

Die Zusammenarbeit mit der Stadt Storkow ist traditionell sehr eng. Wie funktioniert das aktuell?

Das läuft sehr gut. Das ist ein Faktor, der mich in dieser Tätigkeit zufrieden macht. Auch da fühle ich mich herzlich angenommen. Ich bin gleich – im positiven Sinne – vereinnahmt worden von der Bürgermeisterin. Mit Frau Schulze-Ludwig ist schnell ein vertrauensvolles Verhältnis gewachsen. Die Zusammenarbeit läuft pragmatisch und auf direktem Weg. Bürokratie bauen wir zwischen uns nicht auf.

Wofür müssen Sie als Bataillonskommandeurin Kraft und Zeit investieren?

Ganz einfach, ich habe hier 750 Soldaten. Es gibt eine Tagesantrittsstärke – wenn wir jene abrechnen, die sich auf Lehrgängen und in Einsätzen befinden – von 450 bis 500 Soldaten. Die haben alle den Anspruch, geführt zu werden. Ich kann zwar nicht jeden Tag auf jeden Einzelnen zugehen. Ich versuche aber den vielschichtigen Einzelbedürfnissen nachzukommen und einen fordernden Dienstbetrieb für die Soldatinnen und Soldaten zu gestalten. Da lege ich mein Hauptaugenmerk drauf und schaffe mir dazu Freiräume. Bürokratie und das Arbeiten mit der übergeordneten Führung überlasse ich eher dem Stab. Ich konzentriere mich lieber auf den Wesenskern des Bataillons: die Menschen.

Wie steht es um die Vorbereitung auf den Auslandseinsatz des Bataillons im zweiten Halbjahr?

Das ist eine schöne Frage, weil ich ja auch selbst Ende August geplant für sechs Monate nach Afghanistan gehe. Für das Bataillon ist dann ab Ende des dritten Quartals, Anfang des vierten Quartals Afghanistan auch der Schwerpunkteinsatz für ein Jahr. Während wir jetzt noch den Fokus auf die Unterstützung der Einsätze im Irak oder in Mali haben, schwenkt dann das Augenmerk auf Afghanistan. Wir werden einen großen Personalbeitrag leisten und das bestimmt schon jetzt den Ausbildungs- und Einsatzvorbereitungs-Betrieb. Unser Bataillon ist dort sehr eingespannt und das ist auch eine wesentliche Aufgabe, auf die wir uns konzentrieren. Einsatzbereite Kräfte zu stellen, das ist die Herausforderung, für die wir an einem Strang ziehen.

Gibt es in den nächsten Monaten Termine für Sie als Bataillonskommandeurin, auf die Sie sich besonders freuen?

Ganz besonders freue ich mich auf das Gelöbnis am 31. Mai. Für mich ist es das zweite hier in Storkow. Im November war ich auch schon dabei. Wir führen ab Anfang April wieder eine Grundausbildung durch und sind beim Gelöbnis dann Gastgeber für weitere Rekruten aus Berliner und Brandenburger Kasernen. Das Gelöbnis selbst findet auf Schloss Hubertushöhe statt. Im Vorfeld gibt es den traditionellen Familientag hier am Standort – mit einer Leistungsschau unserer Fernmeldesysteme. Das wird definitiv ein toller Tag. Ich freue mich auf die Begegnung mit den Angehörigen und bin sicher: Das wird bei strahlendem Wetter im Mai vor der Kulisse des Schlosses Hubertushöhe ein denkwürdiges und eindrucksvolles Ereignis.