Der neue, junge Kirchenvorstand

Katharina Falkenhagen

Logkwabe Seit dem 1. März weilt Katharina Falkenhagen, Pfarrerin in der Evangelischen Kirchengemeinde Frankfurt-Lebus, im Dienst des Berliner Missionswerkes für einen achtwöchigen Studienurlaub im südafrikanischen Botswana. Von dort berichtet sie:

Mit den Wahlen zum Kirchenvorstand hier in Logkwabe, im Herzen der Halbwüste Kalahari, bilden William und Domkragk gemeinsam mit drei weiteren jungen Menschen den neuen Kirchenvorstand. Beide haben eine gute Ausbildung im technischen bzw. pädagogischen Bereich.

William ist nach dem Studium in sein Heimatdorf zurück gekehrt, weil er in der Region Arbeit finden konnte. Domkragk ist bei einer NGO, einer Nicht-Regierungs-Organisation, angestellt, die im Auftrag der Regierung Aufklärungsarbeit über HIV und AIDS in Schulen und Kommunen leistet.

Die beiden jungen Männer prägen entscheidend das Gesicht der Prayers Youth Leage (Verband Junger Prediger) im Destrikt Kalahari-Süd. In den Gottesdiensten erlebe ich sie als begeisterte Sänger, Tänzer und Prediger.

Wir diskutieren viel über die Zukunft der Lutherischen Kirche hier im Missionsgebiet. Welche Traditionen sollten bewahrt werden? Wo sind Erneuerung und Wandel nötig? Wie können wir aus Deutschland nach unseren Möglichkeiten unterstützend tätig werden?

William repräsentiert für mich die neue Generation von Botswana. Als Angehöriger der Nama lebt und pflegt er die Stammes-Traditionen, kümmert sich gemeinsam mit anderen Familienangehörigen um die eigene Rinderherde und engagiert sich gleichzeitig für eine moderne und weltoffene Kirche.

Menschen wie William und Domkragk werden in Zukunft maßgeblich eine Kirchen-Partnerschaft auf Augenhöhe zwischen Afrika und Deutschland prägen und befördern.