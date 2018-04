Dank für engagierte Arbeit

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) „Es ist für uns ein großes Glück, dass Sie noch so engagiert ihre Arbeit verrichten.“ Mit diesen Worten hat sich Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU) während der jüngsten Jahreshauptversammlung bei den 38 Mitgliedern der Bad Freienwalder DRK-Ortsgruppe bedankt. Die finanzielle Zuwendung, die die Gruppe jährlich von der Stadt erhält, sei ein Zeichen der Dankbarkeit der Stadt, so Ralf Lehmann. Und auch für dieses Jahr besteht dazu wieder die Möglichkeit. Bis zum 30. April werden die Anträge von allen Vereinen gesammelt und dann im Bildungsausschuss diskutiert. „Und ich denke, dass die Arbeit der DRK-Ortsgruppe auch diesmal wieder anteilig finanziell unterstützt wird.“

Das Stadtoberhaupt warb unter den Senioren darum, sich weiter in das Leben der Stadt einzumischen. Mit Lutz Scholz hätte die Gruppe den richtigen Partner in den Senioren- und Behindertenbeirat entsandt. Er setzt sich mit großem Engagement dafür ein, wenn es um die Belange der Senioren in der Stadt geht. Der Bürgermeister bat die Senioren zudem, sich Gedanken darüber zu machen, welche Themen sie sich zu den zentralen Seniorenveranstaltungen wie zum Beispiel zur Seniorenwoche wünschen.

Ein Dankeschön gab es zum Schluss für engagierte Mitglieder der Ortsgruppe. Dazu gehören vor allem Gisela Bieseke, Christa Lewerenz, Lutz Scholz, Vera Neumann und Annemarie Viert. Dafür erhielt jeder eine kleine Aufmerksamkeit in Form einer Kerze und tosenden Applaus der Mitgliederversammlung.