Software-Entwickler leitet Mittelstandsverein

Martin Stralau

Woltersdorf (MOZ) Max Mayerhofer liebt es, Verantwortung zu übernehmen. Und so musste der Berliner, der seit 2013 in Woltersdorf lebt, gar nicht lange überlegen, als er gefragt wurde, ob er zur Vorstandswahl des örtlichen Mittelstandsvereins antritt.

Die Frage stellte ihm Wilhelm Diener, der den Posten des Vorsitzenden aus Altersgründen abgab und in Max Mayerhofer jemanden erkannte, der an vorderster Stelle jede Menge frische Ideen einbringen kann. „Ich hatte da auch schon die Website des Vereins neu gestaltet“, sagt Mayerhofer, der dem Verein 2016 beitrat. Weil er bei der Abstimmung im Februar gewann, ist er mit 24 Jahren jetzt nicht nur dessen jüngstes Mitglied, sondern auch dessen Vorsitzender. Für ihn kein Problem, schließlich hat er trotz seiner Jugend schon einiges vorzuweisen. Nach dem Abitur schrieb er als Werkstudent bei einer Projektplanungsfirma große Softwareprogramme, wechselte danach zu einem Dienstleister für E-Government, um für Kunden wie die Nato die elektronische Informations- und Kommunikationsverarbeitung zu vereinfachen. Mayerhofer hat einen Bachelor in Betriebswirtschaft in der Tasche und strebt gerade seinen Master in Wirtschaftsinformatik an. 2014 gründete er die Maximum Progress UG mit Sitz in Woltersdorf, die Firmen im IT-Bereich berät und Software entwickelt, um deren Arbeit zu optimieren. Max Mayerhofer ist Geschäftsführer, Angestellte hat er nicht, aber ein Netzwerk aus Experten, auf das er flexibel zurückgreifen kann.

Seine Selbstständigkeit begreift er als Hobby, Manko sei, dass er dieses – anders als viele seiner festangestellten Freunde – lange nicht richtig teilen konnte. Dann kam der Mittelstandsverein ins Spiel. „Dort treffe ich auf Gleichgesinnte, die auch den Mut hatten, Verantwortung zu übernehmen, die wie ich viele Ideen haben“, sagt Max Mayerhofer. Das eine die gut 45 Mitglieder generationsübergreifend. Toll finde er, dass alle diese Selbstständigen total mitarbeiterfreundlich aufgestellt seien, sich zum Beispiel um betriebliche Altersvorsorge für ihre Kollegen kümmern und als Familienbetriebe verstehen. Sein Anspruch als Vorsitzender sei es, den Austausch zwischen den Mitgliedern weiter auszubauen, damit diese sich bei Problemen wie dem Fachkräftemangel besser gegenseitig helfen können. Um den Nachwuchssorgen zu begegnen, plant Mayerhofer, Experten zum Verein einzuladen, die erklären, wie man sich zum Beispiel mit staatlicher Förderung die Fachkräfte von morgen sichern kann. Mit den Mitgliedern würde er auch gerne in Schulen gehen, um verschiedene Gewerke vorzustellen und Interesse an Ausbildungsberufen zu wecken. Mayerhofer möchte mit dem Verein aber auch für die Gemeinde da sein, das Weihnachtssingen auf dem Rathausplatz und das Straßenbahnziehen beibehalten. Ausgleich findet er übrigens bei der Schützengilde in Woltersdorf und Spaziergängen mit seinem Hund. (mst)

Informationen und Kontakt: www.mittelstand-woltersdorf.de